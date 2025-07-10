Звезда 'Игры в кальмара', которого недолюбливали зрители, спел на русском языке: кто из игроков оказался фанатом 'русского мира'

Хо Сон Тхэ, самый отвратительный персонаж в сериале "Игра в кальмара", похоже, решил окончательно закрепить за собой образ антагониста – и не на экране, а в реальной жизни. Южнокорейский актер шокировал публику, исполнив песню "Журавли" на чистом русском языке в популярном шоу "Времена года: Кантабиле Пак Бо Гам".

Видео дня

Всем, кто думал, что Хо Сон Тхэ уже не способен вызвать неприязнь зрителей после своего образа токсичного лидера бандитов в смертельных играх, ошиблись. Ведь петь советскую песню в 2025 году, когда весь мир "откашливается" после "русского мира", – это "искусство" отдельного сорта. Видео с его выступлением активно распространили росмедиа.

Ирония в том, что исполнитель песни не просто фонетически воспроизвел чужой текст: актер хорошо владеет языком. Как выяснилось, еще до актерской карьеры Хо окончил факультет русского языка в Пусанском университете, а затем работал в московском офисе LG, где, очевидно, и развил симпатию к репертуару советского типа. Все это объясняет, почему ему так легко далась песня, которую украинские зрители в лучшем случае игнорируют.

Композитор Ян Френкель и аварский поэт Расул Гамзатов, создавшие "Журавли", вряд ли могли предположить, что их песня заживет новой жизнью в шоу, где герой убивает людей ради денег. Именно эта композиция приобрела популярность в Южной Корее после того, как прозвучала в драматическом моменте сериала "Игра в кальмара" – в сцене прощания с игроками. Видимо, именно поэтому актер и сделал такой "музыкальный камбэк".

Впрочем, фанатов сериала новость немного смутила. Ведь Хо Сон Тхэ, который в 2022 году был номинирован на престижную премию Baeksang Arts Awards как лучший актер второго плана, мог бы выбрать что-то менее политически "окрашенное", чем символ советской эстетики.

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