Звезда хора 'Гомін' Вадим Яценко удивил скромностью на аншлаговом концерте в Киеве и намекнул, как на самом деле реагирует на популярность

10 августа в Национальной филармонии Украины состоялся старт всеукраинского тура хора "Гомін" – одного из самых популярных коллективов современной украинской сцены. Программа с красноречивым названием "Цей хор, цей хор..." собрала в столице полный зал, а билеты были раскуплены задолго до концерта. Публика ждала встречи с артистами после их громкого триумфа в сети, но главный герой вечера – солист и дирижер коллектива Вадим Яценко – встретил овации с удивительной скромностью.

Видео дня

Как сообщает ТСН, кульминационным моментом вечера стало исполнение хита Степана Гига "Цей сон" в обработке Евгения Маляревского. Именно эта версия, исполненная "Гомоном", в свое время взорвалась в TikTok и собрала почти 10 миллионов просмотров, сделав хор известным на всю страну. Перед тем как начать пение, 31-летний Яценко едва заметно вздохнул и с легкой иронией отметил, что внимания к этой композиции уже более чем достаточно. В зале чувствовалось, что он шутит, но действительно немного устал от того, что слушатели в первую очередь ждут именно этого номера.

Несмотря на это, Яценко исполнил "Цей сон" с той же страстью, что и в вирусном видео. Его голос, выразительность и искренность снова вызвали у слушателей восторг. Люди снимали на телефоны, подпевали и не скрывали эмоций. А когда после этого прозвучала легендарная ""Я піду в далекі гори", зал взорвался аплодисментами – зрители поднялись со своих мест и приветствовали артистов стоя.

Несмотря на такую поддержку, Вадим Яценко не демонстрировал звездных манер. На сцене он оставался сосредоточенным, вежливым и даже немного застенчивым. Видно было, что для него главное – музыка, а не личная популярность. Он признался: "Мы даем новое звучание хита Гиги, чтобы потом заинтересовать людей украинскими традициями, культурой, историей".

Концерт в Киеве стал лишь первым шагом в большом туре, который охватит 20 городов Украины. Вадим Яценко признается, что до сих пор шокирован волной внимания, которая накрыла хор после вирусного успеха.

Кстати, как рассказывал Вадим Яценко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA , он не считает популярность хора обычной случайностью. Дирижер объяснил: "Сейчас меня часто спрашивают: то видео, о котором мы с вами говорим, – запланированный ход или счастливый случай, что оно так "выстрелило"? Проводят параллели с успехом суперпопулярного спектакля Театра имени Франко "Конотопская ведьма", который в свое время тоже завирусился в TikTok. И действительно, это похоже. Программа "Цей хор, цей хор..." в нашем репертуаре еще с весны прошлого года. Это была моя идея сделать выступления из украинских ретропесен. Хотелось, чтобы это стало толчком для людей прийти в Органный зал, послушать, а если понравится – открывать для себя другие концерты, влюбляться в хоровую музыку. И это сработало: мы начали собирать полные залы и на другие наши проекты".

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит дом звезды хора "Гомін" Вадима Яценко и каким харизматичный дирижер был в детстве. Он начал петь еще до того, как заговорил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!