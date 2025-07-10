Скромный дом и мама-певица: как выглядит дом звезды хора 'Гомон' Вадима Яценко и каким харизматичный дирижер был в детстве. Фото

На первый взгляд – обычный сельский дом с красными воротами, типичный дом на Киевщине. Но именно отсюда, из небольшого села Поток, началась история Вадима Яценко – одного из самых популярных хормейстеров страны, который доказал, что хор может быть драйвовым, модным и впечатляюще живым.

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В сюжете "Сніданку з 1+1" зрителям показали уникальные архивные кадры: скромный двор, старая фотография, где юный Вадим с братьями или друзьями выглядывает из окна, улыбающийся и искренний. Именно в этом доме началась его любовь к музыке, которую передали ему родные женщины – мама и бабушка, участницы местного фольклорного ансамбля "Потичанка". Их пение звучало на каждом празднике села, и маленький Вадим впитывал эти мелодии с пеленок.

Светлана Яценко – мама дирижера – вспоминает: ее сын начал петь еще до того, как заговорил. Она напевала ему колыбельные, а он, лежа в кроватке, повторял за ней звуки – "А-а-а". Так у него прорезался голос. А отец, видя этот интерес, вырезал для мальчика микрофон из дерева. Эта игрушка стала любимой – Вадим не выпускал ее из рук ни днем, ни ночью. Спал с микрофоном, ел и играл.

Мама дирижера признается: еще ребенком отдать сына в столичную музыкальную школу имени Лысенко было очень непросто. Ему было всего 9 лет, и он ужасно скучал по дому. В интернате лепил из пластилина родной дом, мечтал о маминых объятиях и думал, что больше не выдержит. Бывали моменты, когда и мама хотела забрать его домой. Боялась, что когда-то услышит от него упрек: "Ты не мама, ты мачеха". Но вместо этого – в 11 классе услышала: "Спасибо".

С тех пор все изменилось. Вадим поступил в консерваторию на дирижерский факультет. А дальше было первое появление на большом телевидении – "Голос страны". Интересно, что ни один из тренеров не нажал кнопку – и Вадим признается, что почувствовал облегчение. Ведь в это время его уже ждали во Львовской опере.

Сегодня Вадим Яценко – главный хормейстер Львовской национальной оперы и художественный руководитель и солист хора "Гомон" во Львовском органном зале. Именно оттуда и вырвалось в мир то самое видео, которое сорвало тренды и заставило украинцев посмотреть на хор иначе – как на современное, энергичное искусство, способное давать мурашки с первого аккорда.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вадим Яценко признался, давал ли согласие Степан Гига на исполнение песни "Цей сон", и объяснил, почему молчит о хите. Вадим Яценко заверил, что все юридические формальности соблюдены.

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