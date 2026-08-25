Звезда "Гарри Поттера" вышла замуж и подарила мужу оберег с зубом его собаки вместо кольца: какие еще странности скрывает история их любви

Ирландская актриса Эванна Линч, наиболее известная широкой публике благодаря роли Луны Лавгуд в серии фильмов о Гарри Поттере, связала себя узами брака с избранником, французским садовником Денисом Скиннером. 21 августа влюбленные сыграли свадьбу в Лондоне, пригласив лишь 20 ближайших родственников и друзей.

Видео дня

Как сообщает Daily Mail, основная церемония состоялась в ратуше Ислингтона, после чего молодожены с гостями отправились в местный мюзик-холл, где насладились выступлением свинг-группы, коктейлями и тортом. Фотографии с этого важного дня появились в совместном посте актрисы и Vogue в Instagram.

Эванна Линч довольно тщательно подошла к выбору даты свадьбы. Знаменитость обратилась к астрологу, который посоветовал избегать празднования в период солнечного затмения. Сначала она хотела организовать церемонию 22 августа ("ангельское число"), однако перенесла мероприятие на день раньше, так как музыкальный зал уже был забронирован.

Для актрисы было важно устроить свадьбу именно в Wilton’s Music Hall не только из-за старинного шарма заведения, но и потому, что именно в этом месте она впервые рассказала историю о "заклятии", которое наложила на нее кузина-"колдунья". Согласно нему, Линч должна была выйти замуж за саму себя, танцуя в гостиной. Позже эта история привела ее к будущему мужу.

Кстати, в день свадьбы Эванна Линч преподнесла Денису Скиннеру довольно необычный подарок. Вместо привычного обручального кольца актриса подарила возлюбленному ожерелье с зубом его любимой собаки, который недавно выпал.

Немало времени звезда "Гарри Поттера" потратила и на поиски идеального свадебного платья. Как отмечает EVOKE, Эванна Линч изначально понимала, что хочет увидеть на себе в этот важный день пышный наряд со структурированным верхом. Объехав множество бутиков, она нашла винтажное платье своей мечты, которое сочетала с корсетом от дизайнера Мойры Хьюз.

Со своей стороны Денис Скиннер выбрал бархатный костюм-тройку глубокого зеленого оттенка. Свадебный образ он дополнил обувью, изготовленной из переработанных пластиковых бутылок.

Что известно об отношениях молодоженов

Эванна Линч впервые встретила Дениса Скиннера в 2021 году, когда зашла в бар, где он тогда работал. Актрисе сразу понравился мужчина, одетый в колготки, юбку и фетровую шляпу, ведь он напомнил ей "эльфийское создание". Как признавалась знаменитость, она продолжала приходить в бар, пока не привлекла внимание Скиннера.

Уже в 2023 году пара обручилась, однако этот момент был довольно нестандартным. Денис Скиннер сделал Эванне Линч предложение руки и сердца после очень серьезной ссоры, что заставило актрису резко ответить: "Это ужасный способ обручиться!". Со временем, когда напряжение между влюбленными спало, звезда "Гарри Поттера" сказала избраннику: согласится стать его женой, если он устроит романтический момент, как положено.

Денис Скиннер не проигнорировал слова возлюбленной и во второй раз сделал ей предложение в день рождения. Он украсил гирляндами участок возле дома кузины Эванны Линч и сделал ей предложение на фоне природы.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что голливудская звезда Эмма Робертс вышла замуж в причудливом платье, которое шили тысячу часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!