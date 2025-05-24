Звезда 'Гарри Поттера', который сыграл Виктора Крума, перенес экстренную операцию из-за проблем с дыханием: в каком состоянии актер сейчас

Болгарского актера Станислава Яневского, который известен аудитории благодаря роли лучшего игрока в квиддич Виктора Крума в фильме "Гарри Поттер и кубок огня", срочно госпитализировали. У знаменитости возникли серьезные проблемы с дыханием, из-за чего ему пришлось пережить хирургическое вмешательство.

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Как отметил артист на личной странице в Instagram, проблемы со здоровьем у него возникли вскоре после празднования дня рождения. Он обнародовал фото из больничной палаты, где предстал перед камерой с повязкой на носу, и отметил, что сейчас чувствует себя значительно лучше.

"После моего дня рождения меня госпитализировали из-за того, что я не мог дышать. Меня забрали на операцию и эта фотография была сделана сразу после того, как я вышел из операционной. Я перенес это молча, потому что не хотел никого пугать или волновать. Я всегда был таким. Я борюсь с трудностями в тишине. Конечно, меня поддерживали те, кому я обо всем рассказал, и моя семья, за что я им очень благодарен", – отметил актер.

По словам Станислава Яневского, он все еще восстанавливается после экстренной операции, однако убежден, что совсем скоро сможет снова наслаждаться жизнью, чувствовать запахи и спокойно спать. Звезда "Гарри Поттера" отметил: "Я был на осмотре у врача, и он сказал, что я выздоравливаю очень хорошо, и был очень удивлен моим прогрессом. Я думаю, что все эти здоровые диеты, тренировки, самоконтроль и вера помогают в таких случаях".

Стоит отметить, что Станислава Яневского выбрали на роль Виктора Крума в ленте о Гарри Поттере из числа 650 других претендентов. Появление в кинокартине о волшебниках стало хорошим толчком в его карьере, поэтому позже он снялся в проектах "Хостел 2" и The Cloaking. В 2021 году артист появился в фильме "Джон Вуд. Последняя кровь" и решил сменить сферу деятельности. Он стал лектором и мотивационным спикером.

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