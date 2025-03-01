Звезда французского кино Катрин Денев посвятила церемонию вручения премии 'Сезар' Украине и надела символическую брошь

Легендарная французская актриса Катрин Денев трогательно поддержала Украину. 81-летняя знаменитость посвятила юбилейную 50-ю церемонию вручения престижной кинопремии "Сезар" нашей стране.

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Кроме того, на торжественном мероприятии, которое, как отмечает издание Le Figaro, состоялось через несколько часов после напряженных переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, звезда появилась с символическим элементом образа. На лацкан своего пиджака актриса прицепила желто-голубую брошь. Видео с речью француженки появилось на странице телеканала CANAL+ в соцсети X.

"Я объявляю 50-ю церемонию "Сезар" открытой и посвящаю ее Украине", – провозгласила со сцены звезда французского кино.

Для появления на церемонии награждения премии Катрин Денев выбрала стильный и довольно эффектный лук. Она скомбинировала черную юбку в пол, объемный пиджак и мерцающую серебряную блузку, что стала интересным акцентным элементом образа. Лацкан актриса украсила небольшой брошью с цветами флага Украины.

Кстати, стоит отметить, что Катрин Денев не в первый раз открыто выражает поддержку Украины. В 2023 году на открытии Каннского кинофестиваля знаменитость продекламировала стихотворение Леси Украинки под названием "Надія". Поэзию она перевела на французский язык, а во время выступления едва сдерживала слезы.

Да и символическое украшение актриса одевает далеко не в первый раз. В 2024 году она появилась на Неделе моды в Париже с сине-желтой брошью. Тогда знаменитость, очевидно, случайно прикрепила национальный символ неправильно, ведь на ее лацкане можно было заметить желто-синее украшение. Однако уже через два дня Денев исправила ошибку, поэтому посетила показ женской одежды Loewe осень/зима 2024-2025 с флагом, который висел правильно.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что американская журналистка трогательно поддержала Украину символическим маникюром на пресс-конференции Зеленского.

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