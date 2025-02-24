Американская журналистка трогательно поддержала Украину символическим маникюром на пресс-конференции Зеленского. Фото

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию во время форума "Украина. Год 2025", где пообщался с отечественными и иностранными журналистами. На мероприятии присутствовала американская корреспондентка Кейтлин Дорнбос, которая поддержала нашу страну с помощью символической детали образа, а именно маникюра с цветом украинского флага.

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Во время пресс-конференции журналистка задала вопрос государственному деятелю, поэтому на камеру попал патриотический дизайн. Она накрасила ногти лаком синего цвета, а для безымянного выбрала желтый оттенок.

Символический маникюр Кейтлин Дорнбос гармонично соединился с ее образом. Для появления на официальном мероприятии корреспондентка предпочла темно-синее платье в клетку. Она распустила светлые волосы, а акцентной деталью макияжа сделала красную помаду.

Кейтлин Дорнбос работает корреспондентом одной из крупнейших американских газет The New York Post. В своих материалах она освещает события, происходящие на территории Украины, за что получила престижную награду Marie Colvin Award от Клуба журналисток Нью-Йорка.

Ранее Дорнбос делала репортажи из Пентагона и работала корреспондентом экстренных новостей и криминальной хроники. Также журналистка была частью команды главной газеты Орландо – Orlando Sentinel, что в 2017 году вошла в число финалистов Пулитцеровской премии.

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