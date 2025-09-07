'Злоупотребляет депутатскими полномочиями': скандальная блогер Мандзюк разозлилась на действия нардепа Гончаренко и объяснила, на каком этапе ее уголовное дело

Скандальная украинская блогер Елена Мандзюк отреагировала на уголовное производство, открытое против нее по заявлению народного депутата Алексея Гончаренко. Инфлюенсер обвинила чиновника в злоупотреблении своими полномочиями и объяснила, на каком этапе находится ее дело, а также рассказала о давлении, которое испытывает в бизнесе и личной жизни.

В интервью "24 каналу" Мандзюк отметила, что узнала об уголовном деле через социальные сети.

"Я узнала об открытии уголовного дела из социальных сетей. Я не была ознакомлена, пока господин Гончаренко не написал об этом у себя в Telegram или в Instagram. Мне люди начали пересылать. До этого ни полиция, ни следователи со мной не связывались. Для меня это была новость, потому что я не ожидала и не понимала, что происходит", – сказала блогер.

Мандзюк сразу связалась со своим адвокатом, которая успокоила ее, а на следующий день следователь пригласил Мандзюк для дачи объяснений.

"Мы сразу запланировали встречу. Я не вижу смысла оттягивать время, не идти на встречу. Со мной связался следователь в пятницу – и мы договорились о встрече на понедельник. Согласовали время, место, и я дала объяснения в присутствии своего адвоката", – добавила она.

Комментарии по делу

Блогер отметила, что дело смогли открыть только потому, что заявление было от народного депутата.

"Я могу поделиться тем, что это дело никогда не было бы открыто, если бы заявление было подано не народным депутатом. Если бы это был случайный украинец, который решил, что в моем комментарии есть нарушение закона, то этого уголовного дела никогда не существовало бы. Я считаю, что Алексей Гончаренко злоупотребляет своими депутатскими полномочиями. Он так делает, чтобы о нем помнили, работает на свою аудиторию", – объяснила Мандзюк.

Давление на бизнес и личную жизнь

Мандзюк рассказала, что после открытия уголовного дела испытывает психологическое и финансовое давление.

"Сейчас Гончаренко начал использовать открытие уголовного дела как давление на меня. Я считаю это злоупотреблением его деятельности. Я веду предпринимательскую деятельность в Instagram уже 9-10 лет, и, естественно, мой контент монетизируется путем предоставления рекламных интеграций. Я выпускаю рекламу, Гончаренко делает скриншот и пишет: "Вам нормально работать с людьми, против которых открыто уголовное производство?" Я не думала, что депутаты такой фигней занимаются: сидят комментарии вычитывают у блогеров или смотрят, что я рекламирую", – отметила она.

По словам Мандзюк, некоторые рекламодатели попросили временно удалить рекламные посты, чтобы избежать негатива, связанного с комментариями Гончаренко, в то же время многие партнеры поддержали блогера и продолжили сотрудничество.

Возможен встречный иск

Ранее в комментарии "Суспільному Хмельницький" Мандзюк сообщила, что рассматривает возможность подать заявление на Гончаренко за клевету и сознательное искажение ее слов. "Это не о личном. Это о принципе: готовы ли мы, украинцы, закрывать глаза на толерирование российского влияния и пропаганды в украинском пространстве, или будем защищать государственность и культуру. Для меня ответ очевиден", – объяснила блогер.

Конфликт возник после комментария Мандзюк: "Мои дети могут и от***дить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?"

Как писал OBOZ.UA: 24 июля нардеп Алексей Гончаренко подал депутатский запрос к омбудсмену Дмитрию Лубинцу, обвинив блогера в разжигании вражды по языковому признаку и призывах к насилию против детей.

Омбудсмен передал обращение полиции, в результате чего правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 УКУ – нарушение равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии или инвалидности.

