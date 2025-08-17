Блогер Мандзюк заявила о намерении судиться с нардепом Гончаренко: это не о личном

На днях против украинского блогера Елены Мандзюк полиция зарегистрировала уголовное производство по заявлению народного депутата партии "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко. Теперь инфлюенсер отреагировала на ситуацию и рассказала о своих дальнейших шагах.

В комментарии "Суспільному" Мандзюк отметила, что готова сотрудничать с правоохранителями и предоставить необходимые объяснения. В то же время она заявила о намерении рассмотреть возможность подать встречный иск против Гончаренко.

"Относительно моих дальнейших действий я рассматриваю возможность подать заявление на господина Гончаренко за клевету и сознательное искажение моих слов, что наносит ущерб моей репутации, безопасности моей семьи и разжигает вражду внутри страны. Конфликт с Гончаренко – это не о личном. Это о принципе: или мы, украинцы, готовы закрывать глаза на толерирование российского в тылу и носителей этой пропаганды в украинском пространстве, или мы будем защищать свою государственность и культуру. Для меня ответ очевиден", – объяснила блогер.

Как возник конфликт

Спор разгорелся после комментария Мандзюк под одним из ее сообщений от 14 июля. Тогда блогер написала:"Мои дети могут и от***дить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?"

24 июля Алексей Гончаренко обратился с депутатским запросом к омбудсмену Дмитрию Лубинцу, в котором обвинил Мандзюк в разжигании вражды по языковому признаку и призывах к насилию против детей. Омбудсмен передал обращение в полицию.

В результате правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 УКУ – нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности или других признаков.

