Против блогера Елены Мандзюк открыли уголовное дело: кто и в чем ее обвиняет

Против украинского блогера Елены Мандзюк было открыто уголовное производство после громкого заявления о том, что ее дети достаточно агресивно реагируют на сверстников, которые общаются на русском языке. Это вызвало возмущение у народного депутата Украины Алексея Гончаренко, поэтому он обратился в правоохранительные органы и инициировал дело.

Интернет-деятельницу обвиняют в разжигании вражды по языковому признаку. Об этом сообщил нардеп в своем Telegram-канале.

Против Елены Мандзюк открыли дело по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Ей может грозить штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов, или ограничение свободы на срок до 5 лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, или без такового.

Почему против блогера открыли дело

В июле этого года Елена Мандзюк взбудоражила сеть, подняв языковой вопрос. Она откровенно призналась, что очень негативно относится ко всему русскому и этому же учит своих детей, поэтому они "могут отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов".

Реакция Елены Мандзюк на уголовное производство

На личной странице в Instagram блогер сообщила, что узнала об открытии уголовного производства против себя из соцсетей. Елена Мандзюк резко высказалась об этой ситуации и отметила, что 100 лет назад за такую позицию ее бы расстреляли НКВД, а сейчас пытаются посадить за решетку.

"Я украинка, часть моей семьи воюет, отец моих детей четвертый год на фронте, я в тылу делаю все, чтобы обеспечивать украинских военных снаряжением, чтобы они уничтожали оккупантов и одновременно я воспитываю двух маленьких детей, передаю им украинские ценности, учу, что все российское, это террор, оккупация, убийства и зло, потому что это чистая правда! За это я получаю угрозы смерти, пытки, изнасилования. За это мне блокируют рабочие страницы, забирают заработок. За это меня унижают, травят и психологически уничтожают. Государство ни разу не защитило меня и моих детей от этого! Не нашло тех, кто угрожал мне или моим детям, но сегодня это самое государство решило открыть на меня уголовное производство! И знаете за что? За то, что мои дети (6 и 9 лет), у которых папа воюет с русскими, воспринимают русскоязычных людей как угрозу", – написала интернет-деятельница.

Позже блогер обнародовала еще один пост, где резко высказалась об Алексее Гончаренко. Она отметила, что нардепу лучше было бы "воевать" не против нее, а россиян или других преступников. Мандзюк добавила, что до последнего будет отстаивать свою честь.

"Вместо того, чтобы работать для Украины, он читает, какие комментарии я пишу в социальной сети своим хейтерам. Но я никогда, нигде, ни разу не говорила, что надо бить людей за русский язык. Я никогда не учила своих детей бить кого-то за русский язык. Я всегда учила своих детей, что Россия это зло и всему русскому нельзя давать никакого шанса в нашей среде. И еще, у меня замечательный адвокат, поэтому Гончаренко может вынуть русский чл*н из своего рта и громко начать считать дни до того момента, когда это дело закроется так и не начавшись", – отметила блогер.

Что ответил Алексей Гончаренко

Политический деятель не проигнорировал гневные высказывания в свою сторону. В личном Telegram-канале он заявил, что украинский народ избрал его представлять их интересы, и он старается делать это как можно лучше. А вот уголовное дело касается вовсе не четкой проукраинской позиции Мандзюк, а методам воспитания детей.

"Это уголовное дело не о том, что вы украинка и хотите говорить на украинском языке. У нас принят закон о языке, и он достаточно четко работает. Будьте украинкой, говорите на украинском, учите детей украинскому. Это дело о том, что вы учите своих детей бить других детей – детей, которые выезжают с оккупированных территорий и городов, которые бомбят и уничтожают. Да, возможно, они говорят на русском. Но они такие же украинцы, как и вы. И никто не будет иметь права в этом государстве, пока я здесь есть, бить детей за то, на каком языке они говорят", – написал нардеп.

