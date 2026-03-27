Зибров готов сбрить усы, а Огневич убегает со съемок: какой была неделя шоу 'Угадай мелодию' на Sweet.tv

На этой неделе на SWEET.TV вышли третий и четвертый выпуски музыкального шоу "Угадай мелодию", и они были полны неожиданностей и музыкального азарта.

Павел Зибров удивил заявлением о том, на что он готов ради победы: "Если соберем миллион гривен, я сбриваю усы", – ответил Зибров.

Тем временем, Злата Огневич продемонстрировала свой огненный характер. Когда певица не могла угадать песню, она эмоционально просила добавить время и дать подсказку. А потом... посреди раунда Злата покинула игровую стойку. Ведущему Михаилу Хоме пришлось нести ее обратно на место на руках и успокаивать вспыльчивую звезду.

Григорий Решетник оказался настолько уверенным в своих музыкальных знаниях, что вызвался угадать мелодию с 1 ноты.

Участники шоу готовы на все ради победы, даже на хитрости: они торгуются с ведущим, возмущаются и даже специально отвлекают соперников. А все ради доната для ВСУ, ведь каждый участник выбирает подразделение или фонд, на который SWEET.TV передает весь выигрыш. По результатам первых четырех выпусков 4 подразделения уже получили 430 тысяч гривен.

В проекте "Угадай мелодию" приняли участие: alyona alyona, Даша Астафьева, Василий Байдак, Ирина Билык, Станислав Боклан, Виктор Бронюк, BRYKULETS, Артем Дамницкий, Вячеслав Довженко, Александра Зарицкая, Евгений Галич, Галицкая Дива, Павел Зибров, Тина Кароль, Евгений Клопотенко, Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Анастасия Король, Екатерина Кузнецова, Влад Куран, Артур Логай, Львы на джипе, Тимур Мирошниченко, Алена Омаргалиева, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Дарья Петрожицкая, Александр Пономарев, Лилия Ребрик, Григорий Решетник, Анжелика Рудницкая, Анна Ризатдинова, Jerry Heil, Влад Шевченко, TARABAROVA, TAYANNA, Антон Тимошенко, Александр Терен, Елена Тополя, Евгений Таллер, Тарас Цимбалюк, SKYLERR, Кристина Соловий.