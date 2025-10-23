Женя Галич обнадежил заявлением о возвращении на Нацотбор, но что-то пошло не так. Удаленное видео

Украинский музыкант и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич неожиданно сообщил, что собирается принять участие в Нацотборе на Евровидение 2026 – и даже записал эмоциональное видеообращение. В нем певец заявил, что выходит на сцену уже как сольный артист, а помогать с постановкой ему будет легендарная группа "Гринджолы", которая распалась еще в 2009 году.

Видеообращение он опубликовал в Instagram, но впоследствии оно было удалено. Сам "камбэк", похоже, оказался шуткой, но уже успел разлететься в медиа.

"Друзья, привет, нахожусь на "Первом национальном" (ныне – Суспільне. – Ред.) и хочу вам сообщить классную новость. Я давно хотел это сделать, но с O.Torvald это не получается. Вы знаете, что у меня есть сольный проект. Поэтому я иду на Национальный отбор на Евровидения 2026 и очень прошу вас меня поддержать", – сказал артист.

Галич добавил, что идет сольно, обещая "классную песню". Особого "перца" заявлению добавило то, что музыкант анонсировал сотрудничество с группой "Гринджолы" для постановки номера, отметив с юмором, что это вызовет "двойной хейт со стороны у тех, у кого подгорают п*рдаки".

Напомним, "Гринджолы" представляли Украину на Евровидении в 2005 году, где заняли 19 место.

"Новость" быстро разлетелась в медиа. Многие решили, что Галич действительно планирует возвращение на сцену отбора, ведь O.Torvald уже представлял Украину на Евровидении в 2017 году. Тогда группа заняла 24 место.

Однако впоследствии выяснилось, что все это была лишь шутка. Галич записал видео не на Суспільному, как могло показаться, а в шоу NABARI, где участники выполняют забавные задания. Именно в рамках программы певец, вероятно, получил наказание – записать вымышленную сториз.

Вероятно, вместе с ним на съемках была певица Grisana, которая участвовала на Нацотборе 2025. Она также записала InstaStories, где рассказывала, что будет представлять на Евровидение 2026 Австралию и выступать с жирафами. Позже она рассказала, что это все было заданием на шоу NABARI.

