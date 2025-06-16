Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото 'крепкого орешка' и рассказала, чему у него учатся их дети

Жена американского актера и звезды культового боевика "Крепкий орешек" Брюса Уиллиса, больного лобно-височной деменцией, Эмма Хеминг Уиллис, показала, как выглядит ее муж. По случаю Дня отца, который в этом году праздновали 15 июня, модель обнародовала редкое фото, где знаменитость позировал на камеру в объятиях своей дочери Мейбел Рэй.

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Соответствующий кадр появился на ее личной странице в Instagram. В частности, Эмма Хэминг Уиллис создала трогательный пост, где раскрыла, что, несмотря на неизлечимую болезнь, актер продолжает быть примером для своих наследников.

"То, чему Брюс учит наших девочек, нельзя передать словами. Стойкости, безусловной любви и тихой силе, которая заключается в том, чтобы просто быть рядом. Эта фотография говорит так много. Любовь становится сильнее. Она адаптируется. Она остается, даже когда все вокруг меняется", – написала избранница "крепкого орешка".

По словам Эммы Хеминг Уиллис, она очень хотела бы, чтобы такие важные дни проходили в их семье кардинально иначе, а неизлечимое заболевание Брюса Уиллиса не становилось помехой. Однако все же она смогла смириться с диагнозом любимого и просто наслаждается тем, что у них есть.

Редкими кадрами с "крепким орешком" поделилась и его старшая дочь Румер Уиллис. Она посвятила звездному отцу трогательный пост, где указала, что сильно любит его и ценит каждый момент, проведенный вместе.

"Я хотела бы задавать тебе больше вопросов, пока ты еще можешь рассказать мне обо всем. Знаю, что ты не хотел бы, чтобы я грустила сегодня, поэтому я попытаюсь просто быть благодарной, напоминая себе, как мне повезло, что ты мой папа, и что ты все еще со мной. Я все еще могу держать тебя за руку, обнимать, целовать в щеку и гладить по голове, рассказывать тебе истории. Я благодарна за каждое мгновение, проведенное с тобой. Я так тебя люблю, папа", – написала Румер Уиллис.

Напомним, что в 2022 году Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимое заболевание – афазию. Постепенно состояние здоровья знаменитости начало ухудшаться. У актера возникли серьезные проблемы с речью и поведением, а в 2023 году врачи обнаружили у него деменцию. Из-за неизлечимого недуга Брюсу Уиллису пришлось поставить точку на своей карьере и прекратить сниматься в кино.

Однако в этот сложный период актер не остался один, ведь его постоянно поддерживает семья. Так, например, бывшая избранница Брюса Уиллиса, Деми Мур, с которой они состояли в браке с 1987 по 2000 год и имеют трех общих дочерей: Румер, Скаут и Таллуллу, время от времени навещает звезду и рассказывает о его состоянии. А нынешняя избранница "крепкого орешка" Эмма Хэминг Уиллис, а также их наследницы Мейбел и Эвелин, постоянно рядом со звездой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об "ухудшении" его состояния здоровья.

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