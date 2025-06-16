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Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка" и рассказала, чему у него учатся их дети

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
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Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото 'крепкого орешка' и рассказала, чему у него учатся их дети

Жена американского актера и звезды культового боевика "Крепкий орешек" Брюса Уиллиса, больного лобно-височной деменцией, Эмма Хеминг Уиллис, показала, как выглядит ее муж. По случаю Дня отца, который в этом году праздновали 15 июня, модель обнародовала редкое фото, где знаменитость позировал на камеру в объятиях своей дочери Мейбел Рэй.

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Соответствующий кадр появился на ее личной странице в Instagram. В частности, Эмма Хэминг Уиллис создала трогательный пост, где раскрыла, что, несмотря на неизлечимую болезнь, актер продолжает быть примером для своих наследников.

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка" и рассказала, чему у него учатся их дети

"То, чему Брюс учит наших девочек, нельзя передать словами. Стойкости, безусловной любви и тихой силе, которая заключается в том, чтобы просто быть рядом. Эта фотография говорит так много. Любовь становится сильнее. Она адаптируется. Она остается, даже когда все вокруг меняется", – написала избранница "крепкого орешка".

По словам Эммы Хеминг Уиллис, она очень хотела бы, чтобы такие важные дни проходили в их семье кардинально иначе, а неизлечимое заболевание Брюса Уиллиса не становилось помехой. Однако все же она смогла смириться с диагнозом любимого и просто наслаждается тем, что у них есть.

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка" и рассказала, чему у него учатся их дети

Редкими кадрами с "крепким орешком" поделилась и его старшая дочь Румер Уиллис. Она посвятила звездному отцу трогательный пост, где указала, что сильно любит его и ценит каждый момент, проведенный вместе.

"Я хотела бы задавать тебе больше вопросов, пока ты еще можешь рассказать мне обо всем. Знаю, что ты не хотел бы, чтобы я грустила сегодня, поэтому я попытаюсь просто быть благодарной, напоминая себе, как мне повезло, что ты мой папа, и что ты все еще со мной. Я все еще могу держать тебя за руку, обнимать, целовать в щеку и гладить по голове, рассказывать тебе истории. Я благодарна за каждое мгновение, проведенное с тобой. Я так тебя люблю, папа", – написала Румер Уиллис.

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка" и рассказала, чему у него учатся их дети

Напомним, что в 2022 году Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимое заболевание – афазию. Постепенно состояние здоровья знаменитости начало ухудшаться. У актера возникли серьезные проблемы с речью и поведением, а в 2023 году врачи обнаружили у него деменцию. Из-за неизлечимого недуга Брюсу Уиллису пришлось поставить точку на своей карьере и прекратить сниматься в кино.

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка" и рассказала, чему у него учатся их дети

Однако в этот сложный период актер не остался один, ведь его постоянно поддерживает семья. Так, например, бывшая избранница Брюса Уиллиса, Деми Мур, с которой они состояли в браке с 1987 по 2000 год и имеют трех общих дочерей: Румер, Скаут и Таллуллу, время от времени навещает звезду и рассказывает о его состоянии. А нынешняя избранница "крепкого орешка" Эмма Хэминг Уиллис, а также их наследницы Мейбел и Эвелин, постоянно рядом со звездой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об "ухудшении" его состояния здоровья.

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