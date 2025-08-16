Жена Константина Темляка намекнула на развод с актером на новом фото

Украинская актриса Анастасия Нестеренко поделилась с подписчиками новой фотографией на фоне громкого скандала, что разгорелся вокруг ее мужа Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии, и, кажется, намекнула на развод. Она попозировала на камеру с собачкой, а на безымянный палец правой руки не надела обручальное кольцо.

Соответствующий кадр актриса обнародовала в своих Instagram-stories. Нестеренко не была многословной в подписи к фотографии, поэтому просто добавила эмодзи белого сердечка.

Стоит отметить, что ранее артистка всегда носила обручальное кольцо после того, как официально связала себя узами брака с Константином Темляком летом 2024 года. Судя по соцсетям Анастасии Нестеренко, она не снимала символическое украшение ни во время занятия спортом, ни различных фотосессий.

Однако, похоже, шокирующее заявление бывшей девушки звезды фильма "Киборги", фотографа Анастасии Соловьевой, все же отразилось на отношениях супругов. 8 августа девушка поделилась постом, где откровенно призналась, что в ее глазах Темляк "тиран, абьюзер, манипулятор и нарцисс". По словам фотографа, во время отношений с актером она жила в постоянном страхе, ведь тот поднимал на нее руку, оказывал моральное давление и даже называл "никем". Соловьева отметила, что в то время должна была придерживаться определенных правил, чтобы не разозлить избранника.

Кроме того, фотограф раскрыла, что Константин Темляк в 2023-м писал довольно вульгарные сообщения девочке, которой было всего 15 лет. Актер просил несовершеннолетнюю прислать интимные фото, более того, сам сбрасывал обнаженные снимки.

Сначала Анастасия Нестеренко довольно поверхностно прокомментировала скандал, отметив, что не может нести ответственность за слова и поступки другого человека. Через несколько дней она обнародовала отдельный пост, где намекнула на проблемы с доверием к партнеру.

"Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнавать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да. Спасибо всем, кто рядом. Кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда опора исчезла", – отметила актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что театр на Подоле неоднозначно отреагировал на обвинения Константина Темляка в насилии. Там сообщили, что узнали о скандале из открытых источников, и отметили, что артист за годы работы зарекомендовал себя "как ответственный и трудолюбивый актер". Также в заявлении подчеркивалось, что коллектив не получал нареканий на его поведение от коллег.

