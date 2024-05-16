УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Жена Джастина Бибера впервые показала круглый животик. Фото

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
453
Жена Джастина Бибера впервые показала круглый животик. Фото

Жена канадского певца Джастина Бибера – модель и инфлюэнсер Хейли Бибер показала округленный животик. Недавно супруги объявили, что ждут первенца.

На новых фото, опубликованных в Instagram, Хейли позирует в розовом блестящем топе в форме бабочки. Знаменитость придерживает небольшой животик рукой и улыбается в камеру. Подписчики звезды не смогли пройти мимо нежных снимков:

Жена Джастина Бибера впервые показала круглый животик. Фото

"Ты сияешь. Такая красивая".

"Не могу дождаться беременных образов!!!"

Жена Джастина Бибера впервые показала круглый животик. Фото

"Хорошенькая мама малыша".

"Мы должны узнать имя малыша!"

Жена Джастина Бибера впервые показала круглый животик. Фото

Радостным известием пара поделилась в соцсетях, опубликовав фото с венчания. Джастин Бибер сказал, что в будущем хочет столько детей, сколько "сможет родить Хейли". Несмотря на то что для многих поклонников пары новость о ребенке стала сюрпризом, некоторые фанаты еще давно заподозрили беременность модели. Подробности – в нашем материале.

Жена Джастина Бибера впервые показала круглый животик. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Jerry Heil приписали роман с младшим на 6 лет участником Евровидения и испугали ее маму: "Надеюсь, это неправда".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!