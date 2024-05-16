Жена Джастина Бибера впервые показала круглый животик. Фото

Жена канадского певца Джастина Бибера – модель и инфлюэнсер Хейли Бибер показала округленный животик. Недавно супруги объявили, что ждут первенца.

На новых фото, опубликованных в Instagram, Хейли позирует в розовом блестящем топе в форме бабочки. Знаменитость придерживает небольшой животик рукой и улыбается в камеру. Подписчики звезды не смогли пройти мимо нежных снимков:

"Ты сияешь. Такая красивая".

"Не могу дождаться беременных образов!!!"

"Хорошенькая мама малыша".

"Мы должны узнать имя малыша!"

Радостным известием пара поделилась в соцсетях, опубликовав фото с венчания. Джастин Бибер сказал, что в будущем хочет столько детей, сколько "сможет родить Хейли". Несмотря на то что для многих поклонников пары новость о ребенке стала сюрпризом, некоторые фанаты еще давно заподозрили беременность модели. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Jerry Heil приписали роман с младшим на 6 лет участником Евровидения и испугали ее маму: "Надеюсь, это неправда".

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