'Же тем': Маша Кондратенко выпустила ироничный трек о самых кринжовых отношениях. Видео

Маша Кондратенко готовится покорить сердца слушателей своим новым, дерзким синглом под названием "Же тем". Эта динамичная, игривая композиция посвящается всем, кто хоть раз переживал неудобные, комические, а иногда и абсурдные моменты в отношениях.

Видео дня

"Же тем" – это не просто песня, это музыкальный дневник, где Маша с присущим ей юмором и легкостью собрала весь спектр эмоций от "не романтика" до "шикарного мужчины", который заставляет задыхаться от любви.

"Ты не романтик, но закроем глаза, есть варианты, что будем вместе точно. Я схожу с ума, когда ты рядом," – поет Маша, передавая всю палитру противоречивых чувств, которые знакомы каждому.

"Эта песня – мой способ поделиться тем, что, наверное, переживала каждая девушка. Я хотела создать что-то, что заставит улыбнуться и сказать: "Да, это обо мне!", - комментирует релиз артистка.

"Же тем" – это своеобразная терапия для души, позволяющая посмеяться над собственным опытом и понять, что в любви не всегда все идеально, но это и делает ее такой интересной.

Трек "Же тем" доступен на всех музыкальных платформах.