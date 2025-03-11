Жадана, который служит в ВСУ, 'похоронили' в сети: поэт остроумно отреагировал

В сети преждевременно "похоронили" писателя и лидера музыкальной группы "Жадан и Собаки" Сергея Жадана, которая сейчас служит в 13-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия". На просторах социальной сети Facebook появился пост с кликбейтным заголовком, где нет никакой четкой информации, однако по содержанию кажется, что 50-летний общественный деятель "ушел в вечность".

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В публикации говорится: "Любимец женщин, поэт и композитор Сергей Жадан... К сожалению, есть печальное известие... Семья уже подтвердила информацию". А ведь на самом деле новость рассказывает о горе в семье писателя – умерла его тетя, поэтесса Александра Ковалева.

Кроме того, авторы поста назвали Сергея Жадана композитором, что не соответствует действительности. Хотя общественный деятель и является участником группы "Жадан и Собаки", он не пишет музыку. На эту публикацию остроумно отреагировал исполнитель на своей странице в X.

"Всем добра! Ваш композитор Жадан", – коротко написал писатель, обнародовав скриншот заголовка.

Не оставили без внимания пост и почитатели творчества артиста. В комментариях под иронической публикацией Сергея Жадана появилось немало шуток на этот счет, на большинство из которых отреагировал и сам артист.

Один из пользователей написал: "Да это вы музыку Собакам пишете? Респект", на что получил саркастический ответ от писателя: "Вы это называете музыкой?"

"Нам будет вас не хватать. Как женщинам это пережить, я вообще не представляю".

"Сергей Викторович, дайте ссылку на ваши последние музыкальные произведения. Если с нотами – вообще было бы супер".

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