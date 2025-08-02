Зеленский был двигателем прогресса: воин ВСУ и звезда шоу 'Львы на джипе' назвал главную проблему 'Квартала 95'

Украинский юморист и звезда шоу "Львы на джипе" Андрей Лузан, который в прошлом году пополнил ряды ВСУ, высказался о деятельности "Квартала 95". По его словам, артисты творческого объединения прекратили прогрессировать и во время своих выступлений демонстрируют давно устаревшие вещи.

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По мнению комика, кардинально другую ситуацию в работе проекта можно было наблюдать, когда среди его участников был Владимир Зеленский. Главную проблему "кварталовцев" Лузан озвучил в интервью на YouTube-канале PRESSING.

"Мы видим, что "Квартал 95", выступая, показывают вещи и формы, которым уже неизвестно сколько лет. Они не прогрессируют так, как хотелось бы. У них двигателем этого прогресса был Зеленский. Он толкал их в определенных векторах. Это самое важное, ты должен всегда выходить из зоны комфорта, искать новые формы и работать над собой", – сказал юморист.

По словам Андрея Лузана, ему совершенно не страшно, что он и другие звезды "Львов на джипе" состарятся. Комик лишь беспокоится, чтобы не застрять на одном месте без развития, повторяя опыт коллег.

Напомним: Андрей Лузан сообщил поклонникам о своем решении мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины в июле 2024 года. Перед этим он поехал в тур с командой "Львов на джипе", чтобы насладиться красотой родной страны и людьми.

"Закрытый аккаунт – это единственное место, где я говорил, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы перед мобилизацией кайфонуть. Может я пьяненький, но это мой тур по Украине, и после него я, видимо, не смогу стримить и выкладывать контент", – говорил юморист.

Недавно Андрей Лузан рассказал, чем занимается в армии. Он служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем Nemesis и является оператором дрона. Как отметил военнослужащий, его главной задачей является обезвредить как можно больше логистики и сил россиян, чтобы работа украинских пехотинцев и штурмовиков была немного легче.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Яна Глущенко после увольнения из "Дизель шоу" рассекретила, как ее экс-коллеги на самом деле относятся к "Кварталу 95".

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