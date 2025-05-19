'Начала деградировать с 80-х': музыкант раскрыл, в чем причина внезапного спада карьеры Софии Ротару после хитов 'Червона рута' и 'Одна калина'

Легенда украинской сцены София Ротару, которая в свое время была символом качественной музыки, мощного голоса и глубоких песен, уже много лет не появляется с новыми хитами. В чем причина такого внезапного творческого спада – размышляет музыкант и фронтмен группы "Хамерман уничтожает вирусы" Альберт Цукренко.

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По мнению артиста, украинская эстрада начала терять качество еще с 1980-х, и этот процесс многие не заметили. В частности, в интервью Эмме Антонюк он назвал и Софию Ротару среди примеров этого упадка.

"Украинская эстрада начала деградировать с 80-х годов. И сами эти художники, которые пели песни Ивасюка, этого не заметили. Они постепенно начали выполнять значительно менее, мягко говоря, качественный материал", – отметил Цукренко.

Особое внимание музыкант обратил на то, что Ротару, которая была одной из главных исполнительниц песен Владимира Ивасюка и пела композиции высокого музыкального уровня, со временем "скатилась в луна-поп" – по его мнению, в музыку без глубины, смысла и характера.

"У нее роскошный голос, у нее явно был музыкальный вкус. А что это? Что, музыкальный вкус исчезает, что ли?" – спросила журналист у Цукренко, отмечая, что артистка когда-то исполняла произведения, в которых можно было уловить элементы боссановы и джаза, а сейчас – вспомнить ее новые песни просто невозможно.

Музыкант согласился с этим предположением и отметил, что музыкальный вкус может действительно исчезнуть. Он признает, что "Одна калина" или "Небо – это я" были еще какими-то финальными проявлениями активности певицы, однако последние примерно 15 лет от нее ничего качественного не слышно.

В своих размышлениях Цукренко не сводит все только к творческому выбору самой Ротару. Он называет ряд причин, среди которых влияние конъюнктуры, возраст, потеря интереса к новому и замыкание в собственном представлении о себе.

"С возрастом многие начинают считать, что лучше знают, чем молодые. Это происходит постепенно. Человек замыкается на своем. И уже сегодня ты крутой авангардист, а через 20 лет – поешь в каком-то незаметном пабе на Подоле", – подытожил музыкант.

Ранее OBOZ.UA писал, что сестра Софии Ротару дала редкий комментарий о певице, которая почти не выходит на связь. По словам знаменитости, с ее старшей сестрой все хорошо и она живет на территории нашей Родины. В частности, как отметила исполнительница, София Ротару сильно переживает за судьбу Украины.

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