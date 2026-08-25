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"Зарплата депутатов слишком мала". Оксана Билозир встала на защиту денег чиновников и объяснила, почему они должны получать больше

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Оксана Билозир встала на защиту зарплат чиновников и объяснила, почему они должны получать больше
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Украинская певица и бывшая народная депутатка Оксана Билозир заявила, что зарплата парламентариев в размере 50–70 тысяч гривен является недостаточной. По ее словам, депутаты много работают, ездят в командировки и вынуждены решать проблемы граждан, хотя последними, по мнению Билозир, они вообще не должны заниматься.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину. Ведущий спросил у Билозир, справедлива ли нынешняя зарплата народного депутата, которая, по его словам, составляет около 50–70 тысяч гривен.

"Она даже мала, потому что депутат на самом деле очень много работает. Я уже не говорю о том, что депутаты ездят, им тоже нужно (добираться на работу. – Ред.)", – ответила экс-нардеп.

Билозир объяснила, что украинское общество якобы привыкло возлагать на парламентариев не свойственные им обязанности. По ее словам, депутаты постоянно получают просьбы помочь с лечением, жильем, изданием книг и другими бытовыми вопросами.

"Ты только вышел за дверь парламента, как к тебе сразу подбежали: то на лечение ребенка, то какую-то книгу издать, то еще какая-то проблема, то кому-то квартиру устроить. То есть у нас депутатов превратили в завхозов. Депутат не должен заниматься этими вопросами", – сказала она.

Конкретную сумму, которую, по ее мнению, должен получать народный депутат, Билозир не назвала

При этом конкретную сумму, которую, по ее мнению, должен получать народный депутат, Билозир не назвала. Демин несколько раз уточнял, какой могла бы быть оптимальная зарплата, в частности, предполагал 300 тысяч гривен.

Вместо этого бывшая депутат предложила говорить о единой системе оплаты труда в стране. Она обратила внимание на зарплаты руководителей государственных предприятий, которые могут составлять сотни тысяч гривен.

"Почему есть государственные предприятия, где зарплата составляет 1 миллион гривен в месяц? А почему есть такие, где зарплата – 200 тысяч гривен? А почему мы говорим, что 70 тысяч гривен для депутата – это слишком много? Проблема не в том, кто сколько получает, и мы это критикуем. Проблема в том, что у нас нет тарифной сетки", – подчеркнула Билозир.

Оксана Билозир предложила обсудить вопрос о единой системе оплаты труда в стране.

По ее мнению, общество должно четко понимать, сколько получают люди на различных государственных должностях и за что именно они несут ответственность.

"Такой уровень должности должен иметь такую зарплату, а этот должен получать такую зарплату. И он соглашается за эту зарплату идти работать и нести ответственность", – пояснила она.

В частности, Билозир обратила внимание на то, что зарплата депутата – это не только его личный доход. По ее словам, в соответствующую сумму также входят средства на помощников, надбавки, поездки и другие расходы.

Напомним, Оксана Билозир была народным депутатом нескольких созывов. В 2005 году она также возглавляла Министерство культуры и искусств Украины, а впоследствии – Министерство культуры и туризма.

Оксана Билозир была народным депутатом нескольких созывов

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Оксана Билозир заявила о готовности вновь возглавить Минкульт, несмотря на покушение на нее.

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