"Зарплата депутатов слишком мала". Оксана Билозир встала на защиту денег чиновников и объяснила, почему они должны получать больше

Украинская певица и бывшая народная депутатка Оксана Билозир заявила, что зарплата парламентариев в размере 50–70 тысяч гривен является недостаточной. По ее словам, депутаты много работают, ездят в командировки и вынуждены решать проблемы граждан, хотя последними, по мнению Билозир, они вообще не должны заниматься.

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Об этом она рассказала в интервью Славе Демину. Ведущий спросил у Билозир, справедлива ли нынешняя зарплата народного депутата, которая, по его словам, составляет около 50–70 тысяч гривен.

"Она даже мала, потому что депутат на самом деле очень много работает. Я уже не говорю о том, что депутаты ездят, им тоже нужно (добираться на работу. – Ред.)", – ответила экс-нардеп.

Билозир объяснила, что украинское общество якобы привыкло возлагать на парламентариев не свойственные им обязанности. По ее словам, депутаты постоянно получают просьбы помочь с лечением, жильем, изданием книг и другими бытовыми вопросами.

"Ты только вышел за дверь парламента, как к тебе сразу подбежали: то на лечение ребенка, то какую-то книгу издать, то еще какая-то проблема, то кому-то квартиру устроить. То есть у нас депутатов превратили в завхозов. Депутат не должен заниматься этими вопросами", – сказала она.

При этом конкретную сумму, которую, по ее мнению, должен получать народный депутат, Билозир не назвала. Демин несколько раз уточнял, какой могла бы быть оптимальная зарплата, в частности, предполагал 300 тысяч гривен.

Вместо этого бывшая депутат предложила говорить о единой системе оплаты труда в стране. Она обратила внимание на зарплаты руководителей государственных предприятий, которые могут составлять сотни тысяч гривен.

"Почему есть государственные предприятия, где зарплата составляет 1 миллион гривен в месяц? А почему есть такие, где зарплата – 200 тысяч гривен? А почему мы говорим, что 70 тысяч гривен для депутата – это слишком много? Проблема не в том, кто сколько получает, и мы это критикуем. Проблема в том, что у нас нет тарифной сетки", – подчеркнула Билозир.

По ее мнению, общество должно четко понимать, сколько получают люди на различных государственных должностях и за что именно они несут ответственность.

"Такой уровень должности должен иметь такую зарплату, а этот должен получать такую зарплату. И он соглашается за эту зарплату идти работать и нести ответственность", – пояснила она.

В частности, Билозир обратила внимание на то, что зарплата депутата – это не только его личный доход. По ее словам, в соответствующую сумму также входят средства на помощников, надбавки, поездки и другие расходы.

Напомним, Оксана Билозир была народным депутатом нескольких созывов. В 2005 году она также возглавляла Министерство культуры и искусств Украины, а впоследствии – Министерство культуры и туризма.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Оксана Билозир заявила о готовности вновь возглавить Минкульт, несмотря на покушение на нее.

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