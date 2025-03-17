Загадочный рокер, который точно попадет в финал: 10 фактов о представителе Италии на Евровидении 2025 и о чем его песня

Уже через два месяца на главной сцене Евровидения 2025 в Базеле, Швейцария, Италию будет представлять загадочный рок-артист Лучио Корси. Хотя его имя не было широко известно за пределами Италии до выступления на фестивале Сан-Ремо, теперь он приобрел не только популярность, но и немало фанатов, которые с нетерпением ждут его представления на международной арене.

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Корси родом из живописной Тосканы, и его музыка уже успела привлечь внимание слушателей благодаря сочетанию инди-рока, глэм-рока и экспериментальных звуков. Его песня Volevo Essere Un Duro (переводится как "Я хотел быть крутым") стала одной из самых ожидаемых на Евровидении этого года. Этот артист, в отличие от многих своих коллег, выбирает держать свою частную жизнь вне публичного внимания, что лишь придает ему таинственности и интриги. Wiwibloggs поделился тем, что о Лучио Корсе известно.

Важной особенностью его участия в конкурсе является то, что Италия как часть Большой пятерки (страны-основательницы Евровидения) автоматически попадает в финал, и Корси не придется соревноваться в полуфиналах. Это дает ему уникальную возможность продемонстрировать свою песню на самой большой сцене Европы без дополнительных отборочных этапов.

Он родом из Тосканы

Лучио Корси родился 15 октября 1993 года в Гроссето, Тоскана. Это живописный регион Италии, подаривший миру его музыкальный талант.

Сын художницы и ремесленника

Мать Лучио – художница, а отец – кожаный мастер. Семья также управляет рестораном в соседнем селе Маккиаскандона.

Все началось с The Blue Brothers

Первым большим вдохновением для Корси стала лента "Братья Блюз" Джона Лендиса. С этого момента он решил сделать музыку своей карьерой, поначалу выступая в клубах родного города.

Он – модель

Не только музыка, но и мода. Лучио Корси сотрудничал с итальянским брендом Gucci, появляясь в многочисленных рекламных кампаниях.

Вдохновение экспериментальными артистами

Корси вдохновляют разнообразные музыкальные стили, от глэм-рока до прогрессивного рока, а также итальянские художники, такие как Флавио Джурато. Он уделяет пристальное внимание каждой детали своего искусства – от обложек альбомов до музыкальных клипов.

Он получил награду за свою инди-музыкальную карьеру

В 2023 году Лучио Корси получил титул лучшего независимого артиста года на Meeting delle Etichette Indipendenti – важное событие для независимых музыкантов.

Он любит свои корни, сказки и животных

Одним из его особых релизов является альбом Bestiario Musicale, где каждая песня посвящена животному из Мареммы – родному региону Лучио.

Он играет на многих инструментах

Корси – настоящий музыкальный виртуоз. В Сан-Ремо он демонстрировал свои навыки игры на гитаре, фортепиано и губной гармошке.

Дебют на телевидении

Луччио также появлялся в популярном итальянском сериале Vita da Carlo, где режиссер Карло Вердоне играет самого себя, черпая вдохновение из своей реальной жизни.

Его внесценическая жизнь частна

Хотя Корси открыто говорит о своей карьере, его личная жизнь остается загадкой. Он тщательно скрывает все подробности относительно своих отношений и увлечений вне сцены.

О чем песня Volevo Essere Un Duro

Песня Лучио Корси на Евровидение 2025 – рок-баллада с элементами глубоких личных рефлексий. Volevo Essere Un Duro рассказывает о внутренних переживаниях человека, который пытается найти себя в мире, что постоянно заставляет его показывать свою силу, но внутри он испытывает боль и уязвимость.

Текст песни Volevo Essere Un Duro

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot, un lottatore di sumo

Uno spaccino в fuga da un cane-lupo

Alla stazione di Bolo

Una gallina dalle uova d'oro

Но non sono nessuno

Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo

Cose mi truccano gli occhi di nero

Ma non ho mai perso tempo

È lui che mi ha lasciato indietro

"Vivere la vita

È un gioco da ragazzi."

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro, no,

Un robot, medaglia d'oro di sputo

Lo scippatore che t'aspetta nel buio

Il Re di Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

"Vivere la vita

È un gioco da ragazzi."

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Но non sono nessuno...

Cintura bianca di Judo

Invece che una stella, uno starnuto...

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

"Stai attento alla luce!"

E che le lune senza buche

Sono fregature

Che in fondo è inutile fuggire

Dalle tue paure

Vivere la vita è un gioco da ragazzi...

Io

Io volevo essere un duro

Но non sono nessuno

Non sono altro che Lucio

Non sono altro che Lucio

Перевод песни

Ранее OBOZ.UA писал, что опубликованы все 37 песен стран-участниц Евровидения 2025. Нынешний конкурс обещает стать не только музыкальным праздником, но и значительным культурным событием, ведь многие страны привезли уникальные композиции, объединяющие современные тренды с традициями национальных мелодий.

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