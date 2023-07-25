Забыли об Украине? Мужчины-знаменитости, которые уехали из страны во время войны и не вернулись. Фото

После начала полномасштабного вторжения России в Украину за границу уехало немало украинских звезд. Впрочем, спустя почти полтора года боевых действий большинство из них уже вернулись на родину.

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Однако некоторые известные деятели шоубиза не спешат возвращаться в Украину. OBOZREVATEL напоминает о пяти украинских мужчинах-звездах, которые уехали за границу и так и не вернулись.

Певец Олег Винник

Главный любимец украинских "волчиц", певец Олег Винник после начала полномасштабной агрессии вообще исчез с информационного поля. Его не видели не только на экранах, но и на страницах в соцсетях. В течение длительного времени Винник не делал никаких заявлений, что заставило его фанаток беспокоиться о судьбе своего кумира.

Однако впоследствии Винник запостил несколько патриотических сообщений и записал видеообращение к российским и беларуским военным с призывом остановить войну.

Через некоторое время выяснилось, что войну Винник решил пересидеть в Германии. Также сообщалось, что там проходит лечение от тяжелого заболевания.

В Германию, по словам адвоката певца, он уехал еще до 24 февраля 2022 года и находится там на вполне законных основаниях: у Винника есть гражданство Германии.

Также в окружении Винника заявляли, что он помогает Вооруженным силам Украины, в частности закупает и передает автомобили и военную амуницию.

Пока связаться с Винником журналистам не удается. В Украину он не вернулся.

Хореограф Влад Яма

Еще один любимец украинских женщин, хореограф Влад Яма за пределы Украины уехал в самом начале полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года. Он также вывез свою семью за границу.

В настоящее время семья Ямы и сам хореограф живут в США.

На вопрос о том, каким образом ему, мужчине призывного возраста, удалось покинуть страну, хореограф отвечает, что успел уехать до того, как было объявлено о запрете пересекать границу украинским мужчинам.

В сети Яму остро критиковали за побег из Украины. Его упрекают в том, что он должен если не защищать государство с оружием в руках, то хотя бы помогать воинам. На это Яма отвечает, что за границей собирает средства для ВСУ. В частности, он с другими звездами участвует в благотворительных вечерах и аукционах.

Стендап-комик Александр Эллерт

Стендап-комик, ведущий мероприятий и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт также уехал за границу еще в 2022 году. С лета прошлого года победитель 1 сезона шоу "Холостячка" живет в Калифорнии, США. Туда, по его словам, он отправился, чтобы принять участие в концерте по случаю Дня Независимости – однако домой так и не вернулся.

Сейчас Александр Эллерт остается в США. Он сообщил, что открыл бизнес по продаже спичек премиум сегмента, сделанных вручную из "уникального дерева" в Перу.

Время от времени Эллерта подписчики в соцсетях обвиняют его в бегстве с родины, однако он все обвинения игнорирует.

Блоггер и рэпер Kyivstoner

Рэпер и блогер Kyivstoner в начале полномасштабной агрессии РФ находился в Киеве, однако впоследствии также решил уехать за границу. Для проживания он выбрал США, куда переселился с семьей.

Его жена Алина рассказывала, что уехать Kyivstoner смог на законных основаниях, ведь он давно имеет гражданство США.

По словам Алины, из-за границы ее муж помогает Украине. Он донатит средства на ВСУ, а также помогает пострадавшим от войны детям, однако не кичится этим в соцсетях.

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко

Внуку Ротару бежать из Украины удалось не сразу. Вместе с отцом он пытался выехать за пределы государства еще в марте прошлого года: они пытались незаконно попасть в Молдову. Побегу помешали пограничники: отца и сына Евдокименко задержали, когда они пытались переплыть в Молдову на лодке.

Вторая попытка Анатолия оказалась значительно успешнее. Как ему удалось уехать, неизвестно. Однако внук Ротару сейчас находится в Европе. Там он продолжает заниматься музыкой: раньше Анатолий исполнял песни в жанре хип-хоп на русском языке и создавал ремиксы для популярных композиций. Для себя Анатолий избрал творческий псевдоним DJ SHMN, который расшифровывается как "шаман".

Напомним, ранее в Киеве разоблачили "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом водителей-волонтеров.

Также OBOZREVATEL писал, что адвокат объяснил, какое наказание грозит мужчинам, незаконно выехавшим за границу и оставшимся там.