'Заберите у него телефон': предатель Полунин удивил реакцией на лишение гражданства

Скандальный балетмейстер, родом из Херсона, Сергей Полунин, известный своей откровенной поддержкой российского диктатора Владимира Путина, впервые публично отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского лишить его гражданства. В своем Instagram 35-летний танцовщик выложил провокационное фото обнаженного торса, на котором красуется огромная татуировка с портретом Путина на груди.

Под фотографией предатель оставил англоязычную подпись: "Say hello to my little friend" ("Передай привет моему маленькому другу"), что россияне и росмедиа сразу восприняли как саркастический "привет" президенту Украины. В комментариях у людей, среди которых преимущественно граждане РФ, диссонанс: одни не понимают, как воспринимать "заявление" Полунина, другие подозревают у него нарушение психики.

В комментариях под постом пользователи не сдерживали эмоций, высмеивая очередной эпатажный поступок танцовщика.

"Заберите у Сергея телефон, пожалуйста!"

"Что с вами, Сергей!?"

"Пациент стабилен. Расходимся..."

"Наркотики и психические заболевания – это печальная вещь..."

"Наконец-то больше не наш гражданин. Продолжай целовать задницу своего маленького друга".

"Ты продал свою душу, но они её не купили".

Российская пропаганда тут же подхватила "загадочный" пост Полунина. Прокремлевские издания опубликовали новость с заголовками: "Полунин передал портретом Путина привет Зеленскому после лишения гражданства Украины". В таких материалах артист предстает в роли "жертвы", а его провокационное фото толкуют как "творческий ответ" украинскому президенту.

Как Полунин стал врагом Украины

Напомним, накануне OBOZ.UA сообщили собственные источники, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении Сергея Полунина украинского гражданства. Такое решение принято из-за его антиукраинской позиции и активной поддержки агрессора.

Полунин родился в Херсоне, где начал свой путь в танце, но впоследствии переехал в Россию. Именно там он начал открыто прославлять Путина, называя его "светом и добром". В 2018 году, на свой 29-й день рождения, балетмейстер заявил, что готов "защищать" диктатора и относится к нему "с любовью".

Вскоре после этого он сделал первую татуировку с портретом Путина на груди, получил российское гражданство и начал называть Украину "жертвой злых людей, которые создают революции".

Впоследствии Полунин начал выдавать себя за "миротворца", заявляя, что имеет особую миссию – "объединить Россию и Украину любовью". Он часто повторял, что "Россия и Украина всегда будут вместе", даже несмотря на войну.

В 2019 году стало известно, что танцовщик возглавит балетное училище в оккупированном Севастополе. После выступлений в Крыму он неоднократно встречался с Путиным, а свои соцсети превратил в площадку для пропаганды.

После начала полномасштабной войны Полунин устроил в Ташкенте шоу "в честь мертвых российских солдат", которое зрители освистали. Впоследствии артист начал уверять, что "его миссия в России завершена" и намекнул на переезд в другую страну.

Ранее OBOZ.UA писал, что уже бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины. Он также имел российское гражданство.

