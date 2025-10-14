Танцовщика Полунина с татуировками Путина лишили гражданства Украины: почему его попытка 'переобуться' закончилась позорным финалом

Танцовщика-предателя и горячего сторонника российского диктатора Владимира Путина, Сергея Полунина, который родился в Харькове, "наказали" за антиукраинскую позицию. Балетмейстера лишили гражданства Украины.

Соответствующее решение подписал президент Владимир Зеленский. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

Что известно о позиции танцора

Сергей Полунин начал развиваться в сфере танцев в родном городе Херсон, однако со временем переехал в РФ и стал активно поддерживать лидера Кремля. Так, например, в 2018 году, в свой 29-й день рождения он опубликовал пост, где заявил, что готов "защищать" Владимира Путина, ведь в некоторых частях мира к диктатору относятся "несправедливо".

"Мне больно от этого, поскольку я был раньше в таком же положении и знаю по себе это чувство. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!", – написал предатель.

Через несколько месяцев после возмутительного заявления Полунин похвастался татуировкой с лицом главы Кремля, которую набил у себя на груди. Похоже, такой деятельностью балетмейстер смог заработать неплохую репутацию в стране-агрессоре, ведь в 2018 году он получил гражданство РФ. Чтобы подчеркнуть всю радость от этого "события", путинист заявил: "Россия для меня всегда была и остается добром, я очень счастлив стать гражданином России и занять позицию против злых бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии, других странах. Правда за Россией!".

Позже одиозный танцор выдал, что имеет особую миссию – объединить мир, который "идет по очень опасному пути", любовью. Более того, он обнародовал фотографию с российским и российским паспортами и написал: "Это то, к чему они стремятся – наша ненависть друг к другу. Не дайте себя обмануть! Не поддавайтесь этому! Россия и Украина всегда будут вместе".

Долгое время Сергей Полунин не уставал осыпать Путина комплиментами, за что получил некое вознаграждение. В 2019 году стало известно, что предатель будет художественным руководителем балетного училища, которое построят в оккупированном Севастополе, Крым. Позже диктатор даже пообщался с танцором и его коллегами после одного из выступлений на территории полуострова.

