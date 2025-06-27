За 10 дней опухоль выросла на 3 см: Камалия расплакалась, рассказывая о борьбе с раком

Заслуженная артистка Украины Камалия не смогла сдержать слез, рассказывая о сложном пути, который ей пришлось пройти, чтобы побороть рак груди. По словам артистки, свой страшный диагноз она узнала совершенно случайно, а если бы онкологическое заболевание обнаружили позже, последствия могли бы быть ужасными.

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Врачи нашли у звезды карциному – злокачественную опухоль, что развивается из эпителиальной ткани, которая за десять дней увеличилась на три сантиметра. Об этом исполнительница рассказала в проекте "Наодинці".

Как поделилась Камалия, в свое время она очень хотела сделать пластику груди. Знаменитость даже выбрала себе хирурга, прошла необходимые обследования и готовилась к операции. Однако тогда началась пандемия COVID-19, и артистке пришлось изменить свои планы.

"Все заболели на дни рождения моих девочек. Когда уже мы переболели, Захур уговорил меня поехать в Германию на полное обследование. Там на компьютере показало, что надо проверить в совершенстве зону груди. Потом, когда я мылась в душе, нащупала что-то, размером с фасолину. Этого не было. Я приехала (домой. – Ред.) и говорю врачу: "Что-то меня смущает. Не было этой шишки". Он отвечает, что мы же только в мае делали обследование, но для твоего спокойствия, сходи еще раз сделай МРТ. Я пошла. Потом мне звонят из онкологического центра и говорят: "Мы подозреваем, что это рак", – рассказала звезда.

После этого Камалия сразу решила обратилась за помощью к одному из лучших врачей. Как вспомнила певица, она показала медику свои анализы, и он сообщил, что необходимо готовиться к хирургическому вмешательству.

"Пока меня готовили 10 суток к операции, она (опухоль. – Ред.) выросла на 3 сантиметра. Это была карцинома, которая очень быстро растет и убивает за считанные месяцы. Я не знаю, какие у меня ангелы-хранители, что обнаружили на первой стадии. Конечно, мне удалили лимфоузлы, я прошла лучевую терапию, гормональную химиотерапию в таблетках. Я их два года пропила, а во время войны сама бросила. Меня врачи ругали, говорили, ты что хочешь себя убить, чтобы опять рецидив произошел. Но мне так было плохо, тут еще и война. Но каждые полгода я прохожу обследование. Уже четыре года прошло, как у меня это все обнаружили. Сейчас все, тьфу-тьфу, стабильно", – со слезами на глазах отметила знаменитость.

Напомним, что онкология стала далеко не единственной серьезной проблемой со здоровьем Камалии. По словам певицы, в 2020 году ее эмоциональное состояние сильно ухудшилось из-за развода родителей. Артистка и ее мама не смогли найти квартиру, поэтому продолжали жить вместе с отцом, который неадекватно себя вел, ведь почти всегда был пьян. Из-за постоянной нервозности звезда и ее мать пережили клиническую смерть. Также у Камалии произошло два выкидыша близнецов на довольно немалом сроке беременности.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда сериала "Офис" Дженна Фишер рассказала, как ей удалось побороть рак и сохранить диагноз в тайне.

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