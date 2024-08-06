Два выкидыша, рак груди и клиническая смерть: Камалия откровенно рассказала о пережитых трагедиях

Заслуженная артистка Украины Камалия впервые откровенно поделилась с аудиторией травматическими событиями, с которыми ей пришлось столкнуться. Из-за постоянного стресса, связанного с разводом родителей, она пережила клиническую смерть, а в дальнейшем и онкологическое заболевание.

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47-летняя певица призналась, никогда публично не рассказывала о личных трагедиях, ведь не хотела вспоминать неприятные времена. Об этом исполнительница отметила в своем интервью Славе Демину.

По словам артистки, первые серьезные проблемы со здоровьем у нее начались в 2000 году. Развод родителей знаменитости сильно повлиял на ее эмоциональное состояние. Из-за постоянной нервозности и неадекватного поведения пьяного отца, с которым они продолжали жить в одной квартире, ведь не имели возможности сменить жилье, Камалия и ее мать пережили клиническую смерть.

"У мамы был инсульт на фоне стрессов. У нее было очень много эмоциональных переживаний. Она одиннадцать дней была в коме", – поделилась звезда, – "А у меня с детства, почему-то, были камни в почках. Мама выкарабкалась, а мне надо было ездить и зарабатывать деньги. Мама у меня тогда была продюсером, уже было много концертов забито, а мне нужны были деньги для того, чтобы ее лечить, чтобы себе на что-то там жить. У меня были очень сильные боли в почках, и я продолжала ездить. А там пошел камень, заблокировал мне почку, и она отказала".

Единственным воспоминанием, которое осталось у артистки после пережитого – чувство легкости, когда находишься "отдельно от тела". Она рассказала, что не хотела возвращаться к жизни, ведь во время клинической смерти находилась в состоянии невесомости и не чувствовала боли. Перед тем, как вернуться в чувство, Камалия почувствовала мощную силу, затянувшую ее в тело.

К тому же заслуженная артистка Украины поделилась, что у нее произошло два выкидыша близнецов, на довольно немалом сроке беременности. После трагедии певица начала много работать: "Я сразу погружалась в работу, загружала себя. Плюс спорт, лошади, соревнования, песни, клипы. То есть так, полностью отходила".

Разговаривая на тему пластических операций, артистка рассказала, что периодически прибегает к уколам красоты. Единственным кардинальным изменением, которое произошло в ее облике, стала операция на носу, однако она была сделана вследствие травмы. Камалия признается, хотела бы совершить определенную махинацию со своим телом, но не может из-за пережитой болезни.

"Увеличение груди я бы себе сейчас сделала, если честно. Я не жалуюсь на свою грудь, мне она нравится, мужчинам тоже. Но когда женщина рожает, все равно хочется вернуть те формы. Но я не могу себе этого позволить сейчас, потому что я пережила онкологию. 4 года назад. Онкологию груди", – рассказала женщина.

Исполнительница добавила, к счастью, болезнь вовремя заметили на первой стадии, поэтому она пережила химиотерапию "в таблетках", операцию по удалению опухоли и лучевую терапию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Камалия впервые отреагировала на шокировавшие сеть фото в синяках и крови.

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