У звезды сериала 'Офис' нашли рак: Дженна Фишер рассказала, как ей удалось побороть болезнь и сохранить диагноз в тайне

Звезда сериала "Офис", американская актриса Дженна Фишер сообщила, что в прошлом году ей диагностировали рак молочной железы. По словам знаменитости, она проходила плановое обследование, когда снимок УЗИ показал отклонение от нормы.

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В преддверии 50-летняя актриса опубликовала в Instagram пост, в котором поделилась новостями о состоянии своего здоровья в честь Месяца осведомленности о раке молочной железы. В прошлом году Дженна поделилась шутливым фото, сделанным до плановой маммографии.

"После неубедительных результатов из-за плотной ткани молочной железы мой врач назначил УЗИ груди, – призналась она. – Они нашли что-то в моей левой молочной железе. Назначили биопсию. Затем, 1 декабря 2023 года, я узнала, что у меня тройной положительный рак молочной железы 1 стадии".

Фишер рассказала, что в январе ей сделали лампэктомию, чтобы удалить опухоль, которая, к счастью, была обнаружена на ранней стадии и не распространилась. Однако из-за "агрессивной природы" рака актриса нуждалась в химиотерапии и облучении. Звезда "Офиса" прошла 12 курсов химиотерапии, начиная с февраля и три недели облучения, начиная с июня. С этого времени она лечится инфузиями двух других препаратов.

"Я рада сказать, что чувствую себя прекрасно, – продолжила она. – Я потеряла волосы во время химиотерапии, но благодаря чудесным парикам и шляпам с волосами я смогла дождаться этого момента, чтобы рассказать обо всем, что со мной происходило". Фишер призвала фанатов не забывать об обследовании организма, в частности, о ежегодной маммографии.

"Если бы я подождала еще полгода, все могло быть гораздо хуже, – говорит Дженна. – Это могло бы распространиться. Увидев, как женщины публикуют в Instagram фотографии своих маммографий, я решила пойти на свою собственную (на которую я опоздала). Я очень рада, что сделала это. Считайте это своим пинком под зад, чтобы сделать это... Вдруг все в твоей жизни сосредотачивается на одном: борьбе с раком".

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