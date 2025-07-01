'Я ужасно суеверна'. Руслана откровенно рассказала о 'проклятии Евровидения'

Победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко поделилась размышлениями о том, почему не стоит зацикливаться на прошлых триумфах. Она убеждена, что творчество не терпит повторов и рутины, а артист, который стремится развиваться, должен постоянно искать новые смыслы, звучание и вызовы. Особенно эмоционально певица отреагировала на распространенное словосочетание "проклятие Евровидения", которое, по ее мнению, противоречит самой природе музыки.

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В интервью медиа "Главком" Руслана призналась, что очень суеверна, когда речь идет о вещах, которые являются для нее сакральными – в частности о музыке и песенном конкурсе, который изменил ее жизнь. Она объяснила, почему считает токсичными любые попытки связывать Евровидение с неуспехом или упадком карьеры, а также поделилась своими мыслями о нынешних участниках и фаворитах.

"Эти два слова нельзя употреблять вместе. Там, где музыка, там не может быть такого первого слова. Я страшно суеверна, когда что-то касается близких моему сердцу вещей", – призналась Руслана.

Певица убеждена, что победа на Евровидении – это не конец, а лишь старт нового пути. Она подчеркнула: настоящий артист не имеет права почивать на лаврах, потому что это обрекает на застой. Вместо этого следует искать новые вершины и не бояться перелистывать страницы прошлого.

"Артисту, который хочет творить, не надо измучиваться, надо идти дальше, не останавливаться и не почивать на лаврах, если они случились. Расти, работать над собой к новому результату и к новой вершине. Не надо долбить одну и ту же скалу, и лазить в одну и ту же реку. Если ты оттуда уже добыл бриллиант, то иди дальше, потому что ты не знаешь, где твой следующий бриллиант. Это квест. Мы никогда не знаем по жизни, как нам и где надо быть", – отметила знаменитость.

Она также обратила внимание на сложности, с которыми сталкиваются артисты, когда публика ожидает от них повторения успеха: "Часто люди хватают определенную яркую картинку, не хотят перевернуть, они просто хотят, чтобы вот артист всегда был именно таким. И тогда артист вынужден постоянно выполнять пожелания публики. И здесь надо не силой переламывать ситуацию на свой лад, нет. Здесь надо приходить и говорить: "Это хорошо, но это уже было. А давайте вместе поищем какой-то еще драйв, потому что он точно есть".

По мнению певицы, именно это стало причиной того, почему многие победители Евровидения со временем исчезают со сцены или теряют актуальность. Те, кто не находит новых смыслов, часто остаются заложниками одного хита.

Вместе с философскими размышлениями Руслана не обошла вниманием и современное поколение артистов, которые сейчас представляют Украину на международном уровне. В частности, она высоко оценила выступление группы Ziferblat на Евровидении 2025, назвав его "одним из самых достойных" за всю историю участия нашей страны в конкурсе.

"Они ментальные, это была достойная песня. Одна из самых достойных, которая из Украины была когда-либо поставлена", – отметила она.

Отдельное внимание певица уделила представительнице Израиля Юваль Рафаэль на Евровидении 2025. Руслана рассказала, что ее тронула личная история исполнительницы, которая воплотила в своем выступлении не просто песню, а драматическую человеческую судьбу.

"Это не о политике! Это о человеческой судьбе. И о том, что мы способны понимать друг друга. Ее песня и само исполнение поразили меня в самое сердце", – сказала Руслана.

Ранее OBOZ.UA писал о травме, которую пережила представительница Израиля на Евровидении 2025. Юваль Рафаэль чудом выжила во время вооруженной атаки ХАМАС на музыкальном фестивале Nova в 2023 году. Она провела в укрытии под телами погибших более восьми часов, прежде чем ее спасли израильские военные. Из более 40 человек, которые скопились внутри бомбоубежища, только 11 вышли живыми.

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