'Я – стерва': Тина Кароль призналась, с кем из украинских звезд ей не удалось записать дуэт

Украинская певица Тина Кароль призналась, что планировала записать песню "Стерва" не с SHUMEI. Сначала на эту роль претендовал ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который должен был зачитать рэп.

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Однако не сложилось, как хотелось, поэтому мужская часть в песне прозвучала более мелодично. Даниэль Салем признался в разговоре с Тиной Кароль в программе "Світанок", что он доволен, что все же не спел с артисткой.

"Сейчас все классно, все органично произошло. Но эти пробы... Сколько раз? Три, наверное, ты заходил в студию", – рассказала Тина Кароль.

По словам Салема, он перед тем, как приходить на студию, записывал пробы у себя дома. Он признался, что не смог отказать Кароль на предложение записать песню. Однако певица все же сменила партнера.

"А я реально стерва. Завалила пацана, – добавила артистка. – Профессиональные вещи являются профессиональными вещами. Дружба-дружба, а служба-служба. Чтобы это было топ, то оно должно быть топ. Оно просто вроде бы не шло тебе. И я поняла, что я тебя мучаю. И спасибо тебе."

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тина Кароль обратилась к Евгению Клопотенко из-за меню в поезде "Укрзалізниці".

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