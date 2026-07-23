"Я не хочу умирать". Тайна смерти легендарной Эми Уайнхаус и почему говорят, что ее забрало проклятие "Клуба 27"

Певица Эми Уайнхаус была одной из самых ярких звезд британской сцены, а своим уникальным голосом и глубокими текстами песен сумела покорить сердца многомиллионной аудитории со всего мира. Однако такой ошеломляющий успех вовсе не означал, что у певицы была жизнь мечты. Она сталкивалась с проблемами с законом и страдала от зависимостей, которые в конечном итоге привели к ее смерти ровно 15 лет назад – 23 июля 2011го.

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До установления официальной причины ухода звезды из жизни трагедия была окутана тайной, более того, даже сегодня ходят слухи, что ее жизнь забрало проклятие печально известного "Клуба 27". Как сложилась судьба артистки, расскажет OBOZ.UA.

Эми Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в Лондоне в еврейской семье. Музыка была важной частью жизни артистки с самого детства, а особое место в ее сердце занимал джаз. Ее дяди были профессионалами в этом жанре, а бабушка встречалась с саксофонистом и владельцем джаз-клуба.

В школьные годы учителя замечали у Уайнхаус незаурядный талант к творчеству, однако из-за бунтарского характера она быстро уставала от академических занятий. Уже тогда певица отличалась не самым лучшим поведением, но все же успешно сдала экзамен и поступила в престижную Британскую школу исполнительских искусств и технологий. Во время учебы она начала выступать на небольших площадках, впервые попробовала алкоголь и наркотики, а в 1999 году покинула учебное заведение, чтобы полностью посвятить себя искусству.

Громко заявить о себе в музыкальной индустрии Эми Уайнхаус удалось в 2003 году. Тогда вышел ее дебютный сингл Stronger Than Me, который получил положительные отзывы критиков и даже попал в известный чарт. Впоследствии артистка выпустила полноценный альбом Frank, который принес ей первую номинацию на BRIT Awards и премию Ivor Novello.

Мировой успех пришел к Эми Уайнхаус после выхода альбома Back to Black в 2006 году. Сборник стал самой продаваемой музыкальной работой в Великобритании в 2007 году, более того, дебютировал в чарте Billboard 200 на седьмом месте. После стремительного взлета популярности Уайнхаус отправилась в концертное турне в поддержку альбома, однако многие выступления обернулись провалом и освистыванием со стороны публики. Но все же это не повлияло на отношение критиков к работе, и она принесла звезде пять "Грэмми".

В своем творчестве Эми Уайнхаус не любила придерживаться исключительно одного стиля, однако все же ее работы объединяла одна черта – обнаженная откровенность. Через композиции артистка как бы показывала публике настоящую себя и не боялась говорить о проблемах, независимо от того, речь шла о зависимости или мучительной любви.

Зависимости и проблемы с законом

Неприятностей в жизни звезды действительно было немало. Она страдала от наркотической и алкогольной зависимостей, из-за чего постоянно находилась под пристальным вниманием медиа. В свое время пагубные привычки даже помешали Уайнхаус выступить на премии "Грэмми" в 2008 году. Как рассказала мама певицы в мемуарах "Любить Эми", чтобы попасть на мероприятие, ей нужно было получить визу для выступления в США, а для этого необходимо было пройти тест на наркотики. Однако в день, когда звезда должна была сдать анализ, в газете появилось фото, на котором она нюхает кокаин.

Тогда карьера Эми Уайнхаус оказалась на грани, ведь представители лейбла, в котором она работала, сомневались в ее адекватности. Артистка в конце концов согласилась лечь в реабилитационный центр, но избавиться от зависимости не смогла. Кто-то тайно принес знаменитости наркотики, которые и повлияли на результаты анализа. Тогда певица не получила визу, и это стало для нее сильным ударом.

Эми Уайнхаус также прославилась своим противоправным поведением. Знаменитость арестовывали за хранение каннабиса, а также неоднократно обвиняли в избиении.

Трагическая смерть

Такой образ жизни в конечном итоге привел к тому, что артистка умерла в возрасте 27 лет. Как рассказывал охранник Эми Уайнхаус, еще за три дня до трагедии он видел, что певица была под хмельком, а ее нетрезвость подтверждала и мать. Однако, когда врач пришел к исполнительнице для проведения планового осмотра, он не заметил никаких отклонений от нормы.

После обследования Уайнхаус позвонила охраннику и откровенно поделилась своими чувствами по поводу созависимости, уверенно подчеркнув: "Я не хочу умирать". Тогда же она рассказала, что не смогла избавиться от пагубных привычек, хотя и искренне пыталась.

В последнем разговоре с охранником артистка подчеркнула: "Если бы я могла, я бы вернула все назад, чтобы просто ходить по улице без проблем".

В течение следующих нескольких дней артистка продолжала употреблять алкоголь, чего ее организм не выдержал. Утром 23 июля 2011 года охранник заметил, что Эми Уайнхаус просто лежит на кровати. Он попытался разбудить певицу, но безуспешно. Тогда мужчине это не показалось странным, ведь звезда часто долго спала после вечеринок. Однако, когда охранник снова заглянул к певице в 15:00, он увидел, что она лежит в том же положении. Он вызвал скорую помощь, после чего медики констатировали смерть звезды.

Тогда вокруг смерти Эми Уайнхаус появилось много спекуляций, в частности о том, что артистка якобы умерла из-за передозировки наркотиков. Отец знаменитости опроверг подобные обвинения, подчеркнув, что она смогла побороть эту зависимость.

Все точки над "i" в этой трагедии расставил отчет патологоанатома, обнародованный в октябре 2011 года. Официальной причиной смерти Эми Уайнхаус назван несчастный случай, которому предшествовало злоупотребление спиртными напитками. На момент смерти содержание алкоголя в крови певицы составляло 416 миллиграммов на 100 миллилитров, что более чем в пять раз превышает установленную законом норму для водителей.

В июне 2013 года брат звезды дал интервью, в котором выразил убеждение, что основной причиной ухода сестры из жизни было расстройство пищевого поведения: "Она страдала булимией. Это не какое-то откровение – вы понимали это, просто глядя на нее. В конце концов она бы умерла, ведь шла к этому, но что действительно убило ее, так это булимия... Я думаю, что она сделала ее слабее и более уязвимой. Если бы у нее не было расстройства пищевого поведения, она была бы физически сильнее".

Тем не менее, некоторые до сих пор связывают смерть Эми Уайнхаус с проклятием "Клуба 27". Это собирательное понятие, которым обозначают музыкантов, которые сделали весомый вклад в развитие рок- и блюз-музыки и умерли в 27 лет. В "клуб" входят Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Брайан Джонс и Эми Уайнхаус.

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