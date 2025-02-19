'Я не хочу свадьбу с платьем, гостями, тамадой': любимая Дмитрия Кулебы высказалась о браке и переезде на хутор

Совладелица издательства "#книголав" и любимая бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, откровенно поделилась своими мыслями о браке, традиционных свадебных церемониях и будущей жизни за городом. Она призналась, что не стремится к пышной свадьбе и считает, что официальный штамп в паспорте не является гарантией счастливых отношений.

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Кроме того, Павелецкая рассказала о планах переезда на хутор, расположенном между Полтавской и Сумской областями. Она призналась в интервью "Коротко про", что после насыщенной жизни в большом городе хочет отдохнуть от постоянного общения с людьми, насладиться тишиной и природой. Тем не менее война и сложная ситуация в регионе вносят коррективы в их планы.

Как городская жительница, впервые попавшая в село уже во взрослом возрасте, Светлана Павелецкая настроена испытать новый для себя образ жизни. Она уже мечтает о собственных цветочных клумбах и небольшом огороде. Несмотря на все вызовы, она уверена: их будущее на хуторе будет гармоничным и полно новых впечатлений.

"У нас очень живописное село. У меня есть много одежды, которая будет прекрасно выглядеть на фоне Полтавщины и Сумщины, потому что наш хутор расположен как раз на пересечении Полтавской и Сумской областей. Мы очень устали от людей за последние три года, от общения. Моя работа также предполагает постоянное общение с людьми, поэтому хотелось немного насладиться природой, тишиной и плохой связью", – отметила она.

Сейчас пара занимается постепенным восстановлением дома на хуторе, хотя условия из-за войны остаются сложными. "Там постоянно летают вертолеты, постоянно "прилетает" где-то рядом, там очень громко. Поэтому не знаю, сможем ли мы в этом году серьезно что-то сдвинуть, потому что тяжело и со строителями, но все планируем, даже утвердили проект восстановления", – сообщила Павелецкая.

Однако жениться пара не спешит. До желания остаться незамужней женщина дошла после того, как развелась с бывшим мужем.

"Я точно не хотела бы свадьбу с платьем, гостями, тамадой. Все эти ошибки уже были сделаны мной в юности. Я, как разведенный человек, у которого был штамм в паспорте, стопроцентно знаю, что он ничего не гарантирует. А говорю "девушка" ("девушка Дмитрия Кулебы". – Ред.)… Не знаю, может, молоджусь", – добавила любимая бывшего министра.

Ранее OBOZ.UA писал, что избранница Кулебы Светлана Павелецкая открыла новый бизнес и назвала сумму, которую в него вложила.

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