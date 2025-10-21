'Я не хочу, чтобы на мне наживались 'мусора'. Мы живем в 18 веке'. Порноактриса и звезда OnlyFans Джозефина Джексон объяснила переезд из Украины

Украинская порноактриса и звезда OnlyFans Джозефина Джексон (настоящее имя – Юлия Сенюк) рассказала, что после того, как покинула Украину, переехала в Польшу. По словам артистки, она не чувствует себя на Родине в безопасности из-за незаконных, по ее мнению, действий правоохранителей в отношении моделей и блогеров с платформы OnlyFans.

В разговоре с "Люкс ФМ" Джексон подчеркнула, что не сбежала из страны навсегда, а временно сменила место жительства.

"Я сменила свою локацию, потому что не чувствую себя в безопасности, потому что делаются просто неоправданные обыски у девушек, ни за что, я считаю. Я плачу налоги, почему я должна еще кому-то на руки давать деньги только из-за того, что кто-то решил нажиться на ком-то. Мне это не нравится. Я пока что живу в Варшаве, но приезжаю сюда по делам, когда нужно", – сообщила актриса фильмов для взрослых.

В частности, она подчеркнула, что не получает угроз и не находится под преследованием, но не хочет рисковать, ведь ситуацию в Украине называет "маразмом".

"Я не хочу, чтобы в какой-то момент на мне наживались, будем откровенными, мусора. Потому что полицией их назвать невозможно. Я поняла, что это маразм, потому что мы живем в каком-то, я не знаю, 18 веке, потому что я езжу в Европу, снимаюсь свободно. Там абсолютно адекватно к этому относятся все вокруг. Ты приезжаешь в Украину, а здесь за это тебе дают уголовную ответственность", – возмутилась Джексон.

Порноактриса также прокомментировала слухи о взятках, которые якобы правоохранители требовали от моделей OnlyFans: "В интернете можно почитать: девушки пишут 50, 100, 200 тысяч долларов. Они же знают, кто сколько заработал, и от того отталкиваются, сколько можно требовать".

На вопрос, планирует ли она когда-нибудь вернуться на постоянное проживание в Украину, Джексон ответила, что это будет зависеть от того, изменится ли законодательство. "Если ситуация изменится, я охотно вернусь. У меня здесь семья, родители. Но если нет – придется идти дальше. Очень жаль это говорить, но факт есть факт".

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре вокруг Джозефины Джексон уже разгорелся скандал – в TikTok ее обвинили в якобы уплате взяток СБУ, чтобы избежать обысков. Тогда актриса опровергла эти слухи и объяснила, что покинула Украину из-за реальной угрозы попасть под уголовное преследование за публикацию откровенных фото.

Контекст остается шире: законопроект о декриминализации порно в Украине, который поддержали несколько депутатов, до сих пор блокируется на уровне Офиса президента. Как объяснял нардеп Ярослав Железняк, власть опасается негативной реакции части общества. Между тем, по его словам, правоохранители продолжают использовать "моральные" статьи Уголовного кодекса для давления на моделей и блогеров, что создает коррупционные риски в сфере взрослого контента.

