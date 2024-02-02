'Я молилась не выиграть': французская певица призналась, почему радовалась серебру на Евровидении-2021

Французская певица и композитор Барбара Прави, представлявшая Францию на Евровидении-2021, удивила своим признанием относительно участия в песенном конкурсе. По результатам голосования жюри и зрителей исполнительница заняла второе место с песней "Voila". Хрустальный микрофон выиграла итальянская рок-группа Måneskin.

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Однако Прави не расстроилась из-за серебра. Более того, она не стремилась победить, призналась певица Europe 1.

"Я молилась не выиграть, – сказала знаменитость. – Если бы я заняла первое место, если бы я победила, я думаю, что все б ассоциировали меня с "Voila".

Прави добавила, что сейчас она композитор и автор многих других проектов и она б не хотела, чтобы конкурсная композиция преобладала над другими ее работами. "Это песня, которую я люблю больше всего, которая изменила мою жизнь, это безусловно", – призналась звезда.

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