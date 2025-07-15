'Я был лауреат Национальной премии – бомж': львовский актер, который до 50 лет не имел жилья, переехал в квартиру Гонгадзе и рассказал о ней

Известный украинский актер Олег Стефан, которого зрители знают по многочисленным ролям на сцене Львовского театра имени Леся Курбаса, поделился щемящей историей о годах без жилья, жизни в театре и о том, что настоящий комфорт – не всегда о стенах. Несмотря на признание, звание Заслуженного артиста Украины и Национальную премию имени Тараса Шевченко, он до 50 лет не имел собственной крыши над головой.

Видео дня

В интервью журналисту Алексею Суханову Стефан вспомнил, как жил в подсобках театра, ночевал под крышей, чувствуя ночью дыхание сценических стен, и как недавно получил маленькую квартиру – дом, в котором когда-то жил сам Георгий Гонгадзе. Актер рассказал о ценности тишины, боль как жизненный опыт, отказ от потребительских иллюзий и о том, почему не променял искусство на деньги.

"Во Львове до 50 лет я жил в театре. Я не имел жилья. Я был такой себе лауреат Национальной премии Украины – бомж. Теперь у меня есть маленький домик и я живу там, это тоже для меня очень ценно, потому что я живу в такой маленькой малосемейке, которую мне город предоставил. И это квартирка, которая принадлежала Гии Гонгандзе", – рассказал актер.

Стефан вспомнил, что в те годы жил под крышей Львовского театра имени Леся Курбаса. Там он ночевал на пятом этаже, в служебных помещениях, а больше всего любил оставаться в одиночестве в театре после спектакля – когда сцена уже молчала, а здание, по его словам, "дышало тишиной".

"Когда спектакль заканчивался, все разбегались по домам, театр оставался исключительно для меня. И я чувствовал эту тишину стен, которые еще дышат, тишину сцены. И я любил гулять по ночному Львову, собственно тогда, когда фауна отдыхает", – поделился артист.

Журналист Алексей Суханов не сдержал эмоций, комментируя эту историю: "Это несправедливо, когда актер такого уровня... Не может актер такого уровня, который является достоянием Украины как государства, жить в течение длительного времени в театре, а потом радостно, через боль, говорить о том, что теперь я маленькая хатка".

Сам Олег Стефан признался, что не сожалеет о пережитом. Он не гонялся за комфортом и считает боль частью полноценной жизни. Актер убежден: если человеку действительно что-то нужно – он это получит, но в то же время должен быть готов платить цену.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда фильма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" рассказала, как россияне поселились в ее семейном доме на Луганщине. В городе живет ее бабушка, с которой удается общаться не так часто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!