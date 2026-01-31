Выгнали со скандалом из 'Зважених та щасливих', а он пошел в ВСУ: где сейчас Александр Снегуров, который разочаровал Марину Боржемскую

Александр Снегуров запомнился зрителям 10-го сезона "Зважених та щасливих", ведь покинул шоу с громким скандалом и разочаровал звездного тренера Марину Боржемскую нечестным методом похудения. Однако, несмотря на вылет из проекта, мужчина не прекратил работать над своим телом, более того, решил кардинально изменить жизнь. Снегуров, который ранее работал ивент-менеджером, пополнил ряды Вооруженных сил Украины.

Теперь участник "Зважених та щасливих" все время находится в движении и прилагает максимум усилий, чтобы приблизить победу нашей страны. Как сложилась жизнь Александра Снегурова читайте в материале OBOZ.UA.

Скандал на "Зважених та щасливих"

Мужчина пришел на проект с весом 178 килограммов. Он старательно выполнял все задания от тренеров и показывал довольно неплохие результаты, однако на 9 неделе участия в шоу влип в громкий скандал. Дело в том, что Александр Снегуров получил антибонус, поэтому для того, чтобы не вылететь из шоу, принял запрещенный препарат.

"Сначала я не сказал правду, потому что боялся разочаровать Марину. Я отрицал, но потом собрался и решил сказать честно. На этой неделе я волновался, что не пройду дальше из-за своего антибонуса +2 кг. И хочу сейчас признаться: я нашел несколько таблеток мочегонного препарата и принял их", – сказал мужчина.

Таблетки помогли участнику избавиться от 8 килограммов за одну неделю, что было слишком высоким показателем. Такой поступок Снегурова стал неприятным удивлением для тренера Марины Боржемской, поскольку противоречил принципам здорового похудения, которые являются основополагающими в "Зважених та щасливих". После инцидента командой проекта было принято решение попрощаться с мужчиной.

Позже в своих соцсетях Александр Снегуров отметил, что решение выпить мочегонный препарат было ошибкой, потому что совсем не помогает худеть. Как отметил участник 10-го сезона "Зважених та щасливих", после вылета из проекта он начал сбрасывать вес исключительно "экологическими и правильными" способами. Кстати, в финальном взвешивании стало известно, что он похудел на 64 кг.

Где сейчас Александр Снегуров

2 января на личной странице в Instagram участник "Зважених та щасливих" сообщил, что присоединился к рядам ВСУ. Он опубликовал фотографию в военной форме и открыл сбор на необходимое снаряжение.

А вот в соцсетях "Зважених та щасливих" раскрыли немного больше деталей о службе Александра Снегурова. Отмечается, что мужчина сейчас проходит обучение, поэтому с 5 утра до 22 вечера находится в постоянном движении.

"Это не классический спортзал и не тренировки по расписанию. Это – физическая подготовка, наряды, постоянная активность, бытовые задачи, где тоже нужна сила и выносливость: дрова порубить, что-то перенести, помочь собратьям. Александр признается: именно такая ежедневная подвижность помогает ему держать форму и не терять результат, полученный на проекте. Но главное – теперь он борется не только за себя, но и за страну" – говорится в посте.

Что интересно, в комментариях под публикацией один из пользователей сети предположил, что решение Снегурова мобилизоваться якобы не было добровольным. На это мужчина коротко ответил: "Ой, сам пришел к обновлению данных".

