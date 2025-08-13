'Выглядит нормально, но мозг...' Судья 'МастерШеф' рассказал о тяжелом состоянии фуд-продюсера, которой приобрели квартиру после попадания 'Шахеда'

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" и известный шеф-повар Владимир Ярославский рассказал о нынешнем состоянии бывшего фуд-продюсера проекта – Насти, которая в июне попала под обстрел в Киеве. Девушка получила тяжелые ранения при попадании российского снаряда в ее подъезд, долгое время находилась в коме и на аппарате ИВЛ. Несмотря на то, что внешне она уже выглядит относительно хорошо, последствия травм остаются серьезными и значительно влияют на ее жизнь.

"Она и в коме была, и на ИВЛ. Сейчас отходит. Она имеет нормальный вид, но мозг... Это тяжело. На самом деле очень тяжело. Она еще ребенок (психический аспект. – Ред.). Ты не понимаешь: с тобой взрослый человек, который уже выглядит нормально", — признался Ярославский в интервью "Люкс ФМ". По его словам, Настя сейчас может ходить только около 30 минут без перерыва, после чего нуждается в отдыхе. Ей трудно сосредоточиться на разговорах или задачах, запомнить новую информацию.

Телефоном после полученных травм она пользовалась только для ответа на звонки, и только на днях впервые открыла Telegram. Из книг выбирает только раскраски, ведь чтение сложных текстов пока слишком утомительно.

"Страшно, потому что ты обращаешься к здоровому, взрослому человеку, который на тебя смотрит, тебя понимает, но это ребенок через развитие. Страшно говорить. Он, скорее, тебя слышит, но не совсем понимает. Не все понимает и забывает. Ты поболтал с ней – уже решили, куда пойдем, а через время: "А куда мы идем?" И это страшно", – отметил шеф-повар.

Он подчеркнул, что впереди у Насти еще долгий и сложный путь реабилитации, но уже сейчас у нее есть место, куда она может вернуться после больницы. Менее чем через два месяца после трагедии девушка получила новую квартиру благодаря большой благотворительной инициативе. Ярославский организовал сбор средств, к которому присоединились сотни украинцев. Кто-то перечислял деньги, кто-то распространял информацию, а кто-то помогал анонимно. Значительную сумму внесли постоянные посетители ресторана кулинара.

"Мы купили Насте квартиру! И до сих пор как-то не верится, что это действительно произошло", – написал он в соцсетях, опубликовав видео с вручения ключей. По словам Ярославского, он надеется, что именно в этой квартире Настя сможет почувствовать себя в безопасности и начать новый этап жизни.

Напомним, 17 июня вражеский снаряд попал в подъезд дома в Соломенском районе Киева. Разрушениям подверглись и другие объекты столицы в разных районах. Всего в тот день погибли 16 человек и 134 пострадали.

