Украинцы купили квартиру бывшему фуд-продюсеру 'МастерШеф' после прямого попадания в ее подъезд: кулинар расплакалась от счастья. Видео

В июне бывший фуд-продюсер проекта "МастерШеф" Настя (фамилия не раскрывается) потеряла все из-за войны: в ее подъезд попал снаряд, и в одно мгновение исчез не только дом, но и ощущение безопасности, уюта, стабильности. В частности, девушка тогда попала в реанимацию. Однако меньше чем через два месяца эта история приобрела неожиданно счастливый финал – благодаря поддержке украинцев девушка получила новую квартиру.

Об этом рассказал судья "МастерШефа" и известный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram. "Мы купили Насте квартиру! И до сих пор как-то не верится, что это действительно произошло", — написал Ярославский, сопроводив сообщение видео с вручения ключей.

На кадрах видно, как Настя, держа ключи от нового дома, не сдерживает эмоций – она плачет, оглядываясь вокруг.

К инициативе присоединились сотни людей. Кто-то перечислял средства, кто-то делал репосты, кто-то просто писал слова поддержки. Все эти действия, на первый взгляд, мелкие, в итоге сложились в настоящее чудо. Значительная сумма была собрана через банку, еще больше – поступило от постоянных гостей ресторана Ярославского. И это, по его словам, были не публичные благотворители, а люди, которые помогли "тихо, без имен".

"Именно благодаря этой поддержке сейчас я передаю Насте ключи от новой квартиры. И очень надеюсь, что именно здесь она снова сможет почувствовать себя дома", – написал Ярославский.

Шеф-повар также отметил: история Насти – не о том, что кто-то один стал "особенным", а о том, что украинцы способны сплотиться и изменить жизнь даже совершенно незнакомому человеку. Это пример силы сообщества, пример того, как сострадание способно стать двигателем реальных изменений.

"Мне очень хочется, чтобы эта история не выглядела, как нечто особенное или исключительное. Чтобы никто не спрашивал: "Почему именно ей помогли?", потому что дело не в этом. Это пример того, что мы не только можем изменить чью-то жизнь, когда объединяемся, но и историю целой страны", – написал он.

Напомним, 17 июня вражеский снаряд попал в подъезд дома, где жила Настя. Обстрел разрушил все: ее жилье, воспоминания, планы. Ярославский, который много лет работал с Настей, не смог остаться в стороне и решил организовать сбор на новую квартиру для своей со-шефини.

"Я знал, что как руководитель не могу оставить ее один на один с этой бедой, и мне было очень важно помочь хотя бы в чем-то. Но больше всего меня поразило то, что ее не оставили и вы – большое комьюнити коллег, гости наших ресторанов и даже те, кто совсем не был с ней знаком, а просто увидел эту историю и откликнулся так искренне, будто она была вам близким человеком", – добавил ресторатор.

