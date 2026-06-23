"Вы в своем уме?" Сеть возмутил концерт ANNA MARIA в День Конституции: выступали в России, а мать была коллаборанткой

Вокруг музыкального дуэта ANNA MARIA, в состав которого входят сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюки, разгорелся громкий скандал. Причиной стал анонс концерта артисток, которые в свое время не считали Россию агрессором, ко Дню Конституции Украины.

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Как указано в объявлении, 28 июня ANNA MARIA выступят на площадке Weekend Park в Межигорье. Организаторы мероприятия упомянули о нынешней волонтерской деятельности дуэта, тогда как о выступлениях в России после 2014 года и их маме-коллаборантке не обмолвились ни словом. Зато о "грехах" певиц вспомнили пользователи платформы Threads.

Пользователи были откровенно возмущены решением организаторов пригласить выступить на мероприятии, приуроченном к важному государственному празднику, дуэт, который ранее отказывался признавать аннексию Крыма Россией, более того, делал абсурдные заявления о том, что "войны в Украине нет".

"День Конституции и ANNA MARIA. Кенселинг уже не действует? Память стерли? Или может, они разобрались, чей Крым?"

"Это какой-то сюр, как цинично и быстро "переобулись"? Давайте придадим этому огласке, пусть их ушлепывают. А организаторы, вы в своем уме?"

"Эти уродцы до сих пор поют? Их мать в Крыму работала в правительстве на Россию".

"Я им так и не простила".

Скандальные заявления артисток

Анна и Мария Опанасюки подверглись резкой критике со стороны украинцев в 2019 году, когда стали участницами Национального отбора на Евровидение. Интерес общественности к артисткам значительно возрос, поэтому их пригласил на интервью журналист Роман Скрипин. В ходе беседы певицы, которые родились в Симферополе, вызвали скандал абсурдными заявлениями об "отсутствии" войны в родной стране.

"В Украине нет войны с Россией, это называется АТО. И вообще, зачем вы об этом спрашиваете? Послушайте, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать на подобные вопросы. Мы не обсуждаем политику, мы – музыканты. Вопросы о войне задавайте политикам, а не нам", – ответил дуэт.

Во время нашумевшего интервью ANNA MARIA не смогли четко ответить на вопрос, чей Крым — украинский или российский. Они лишь заявили: "Крым наш! Наш с моей сестрой, это наш дом, так было, есть и будет. Сейчас там просто две границы, мы едем домой и должны их проходить. Так чей же Крым? Мы не будем произносить фразы, которые от нас хотят услышать. Украина просто потеряла Крым".

Тогда ANNA MARIA не только не захотели признавать Россию агрессором, но и спокойно ездили туда для выступлений. Они участвовали в фестивале "Новая волна 2019" в Сочи. Такое решение певиц сильно возмутило украинцев, которые даже просили запретить им въезд на территорию нашей страны. Однако уже после начала большой войны артистки изменили свою позицию. ANNA MARIA прямо заявили, что считают Крым украинским, и выступили перед ВСУ.

А вот мать певиц Лариса Опанасюк свою позицию не меняла. С 2014 по 2019 годы она занимала должность "заместителя председателя Совета министров Республики Крым". Позже коллаборантку избрали "уполномоченной по правам человека" на оккупированном полуострове. В мае 2023 года Лариса Опанасюк ушла с этой должности, но ее мотивы остались неизвестными. Осенью того же года стало известно, что женщина умерла в возрасте 61 года. Причиной ее кончины стала болезнь.

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