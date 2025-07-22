Богдана Ступки не стало 13 лет назад: какой ужасный 'подарок' он сделал сыну после смерти и какое пророчество актера о войне сбылось

Прошло уже 13 лет со дня смерти одного из величайших актеров в истории украинского театра и кино – Богдана Ступки. Но, несмотря на годы, его присутствие до сих пор ощущается в жизни семьи, а его слова приобрели почти мистическое значение. Особенно – для сына актера, Остапа Ступки, который в 2023 году оказался в центре громкого скандала. Он сам убежден: события последнего времени – это своеобразный "сигнал с неба", посланный ему отцом.

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В интервью OBOZ.UA Остап признался: еще при жизни Богдан Ступка как будто предчувствовал, что Украину ждет масштабная война с Россией. Семья проживала в самом сердце Киева – рядом с Театром Франко, где Богдан Сильвестрович работал, и правительственным кварталом. В мирные времена это считалось почетным и удобным местом для жизни. Но сам Ступка-старший когда-то сказал фразу, которая теперь звучит жутко пророчески: "А если вдруг война и ракета?"

"Мама радовалась: "О, как хорошо, Богдан, тебе близко на работу, рядом магазины, рынок, администрация президента". А отец как-то говорит: "А если вдруг война и ракета?". Представляете? Он будто что-то чувствовал. И этот прилет в начале января в квартиру, где погибли супруги ученых, – разве не подтверждение этих слов? Мама живет в метрах трехстах от того дома", – рассказывал Остап Ступка.

Он также поделился, как провел первые дни полномасштабного вторжения: 23 февраля 2022 года еще играл в театре, а уже в 5 утра 24-го получил звонок от знакомого из Нью-Йорка: "Старик, вставай, началось. Война". После этого он немедленно забрал маму из центра Киева, потому что ходили слухи, что правительственный квартал – потенциальная цель ракетных ударов. Семья жила вместе два месяца, в состоянии постоянной тревоги.

Однако самое сложное испытание ждало актера позже. В апреле 2023 года Остап Ступка стал фигурантом громкого ДТП в Киеве. На момент аварии он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – 1,62 промилле при норме до 0,2. Он выехал на встречную полосу и врезался в припаркованную машину, где сидел 38-летний водитель. Мужчину срочно госпитализировали с серьезными травмами, а Ступку задержали. Через несколько дней актер впервые публично прокомментировал ситуацию и назвал ДТП "фатумом", "жестоким знаком судьбы" и даже "подарком отца с небес".

"Ну я же не преступник. Я на первом судебном заседании сказал, что это какой-то фатум и злой рок, не знаю что это такое... Это шанс, понимание, знак, образ, что угодно. Таким жестоким образом судьба или отец с небес сказал мне: "Остановись", – сказал актер. По его мнению, в 55 лет он получил "урок", который заставил остановиться и переосмыслить жизнь.

Несмотря на то, что общественность осудила поступок, уже через несколько дней после аварии актер вернулся на сцену Национального академического театра имени Ивана Франко. Играл в спектакле, принимал овации и цветы, и считает этот выход на сцену своей формой реабилитации.

Напомним, ДТП произошло 4 апреля на улице Федорова в Голосеевском районе Киева. По данным полиции, Ступка пытался решить ситуацию с правоохранителями на месте, однако его задержали. Суд избрал ему меру пресечения – два месяца ночного домашнего ареста.

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