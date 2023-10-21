'Вы не ждали? А мы пришли!' Реклама с Веркой Сердючкой 2003 года вызвала ностальгию в сети

В сети отыскали рекламу 15-летней давности, главную роль в которой сыграл певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Нативная рекламная интеграция вызывала у пользователей сети чувство ностальгии.

В далеком 2003 году рекламодатели одного из известнейших брендов стирального порошка снял ряд видео с певицей и украинцами. Одно из них опубликовали в Instagram города Днепра, где оно стало популярным (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Классика украинской рекламы. Верка Сердючка и Антон Мухарский. 2003 год", – говорится в посте.

По сюжету звезда неожиданно приходит на празднование дня рождения в разгар застолья. "Вы не ждали? А мы пришли", – говорит Андрей Данилко, после чего жители квартиры восторженно кричат.

Видео дня

В разговоре с героинями рекламы выясняется, что украинцам тяжело дается выведение стойких пятен, но неожиданные гости уверяют, что с их порошком проблема останется в прошлом.

Видео были насколько нативными, что многие зрители действительно верили, будто исполнительница приедет к ним в гости и покажет по телевидению на всю страну.

"Реклама топовая, но я боялась каждый раз, что, не дай Бог, придут к нам и на всю страну покажут наш гадюшник", "Были малы, думали, что это все реальная история, и мечтали, что они когда-то к нам приедут", "А вам мама тоже говорила, чтобы вы убрали дома, потому что к вам тоже придут?" "Ой, как я любила эту рекламу. Ностальгия", – написали украинцы.

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