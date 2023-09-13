10 українських хітів 90-х, які викликають шалену ностальгію: від 'Піду втоплюся' до 'А тепер усе інакше'

Во вторник, 12 сентября, стало известно о смерти Владимира Ефимова – участника группы "Степ" и соавтора песни "Смажений кабанчик, курка з майонезом". Хит, родом из 90-х, не раз звучал на украинских застольях, а слова припева знают даже современные дети.

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В конце ХХ века, в унисон с обретением независимости, зарождался и украинский шоу-биз. Тогдашние хиты не только отражали нестабильное состояние общества и его настроения, но были исключительно энергичными: невозможно было устоять на месте. OBOZREVATEL предлагает вспомнить золотую эпоху украинской музыки и строчки любимых песен 90-х.

Степ – Смажений кабанчик

Херсонская группа "Степ" пользовалась огромной популярностью в середине 90-х. Хиты "Дівчина Африка" и "Бум, бум — все в нас є" были лидерами украинских теле- и радиохит-парадов.

Впрочем, песня "Смажений кабанчик" стала визитной карточкой группы, слова которой и поныне поют украинцы.

Сестричка Віка – То моє море

Рок-звезда Сестричка Вика прославилась после эффектного выступления на фестивале "Червона рута". Бунтарка уверенно составила конкуренцию тогдашним представительницам поп-музыки вроде Руси и Ирины Билык, завоевав сердца рок-фанов. Певица могла бы добиться безумного успеха на Родине, но в поисках лучшей судьбы в 1993-м эмигрировала в США.

Андрій Миколайчук – Піду втоплюся

"Піду втоплюся у річці глибокій, шукати стануть – не скоро знайдуть" – строки, которые невозможно не пропеть. Автор известной песни Андрей Миколайчук выступал в не менее узнаваемом образе: черный фрак, галифе, с леопардовой повязкой на голове, рубашка цвета хаки и черный галстук. Изюминкой был букет цветов в целлофане. Во время одного из своих выступлений певец снял сапоги и танцевал босиком.

Шао? Бао! – Купила мама коника

Днепровская поп-группа и их песня о лошадке с поломанной ногой до сих пор веселит украинцев. Энергичная мелодия и легко запоминающийся текст сделали хит действительно бессмертным. В творческое наследие группы вошли известные песни такие, как "Мертві бджоли" и "Ой, на горі два дубки". Хиты "Шао? Бао!" звучали не только на украинских радиоволнах, но и имели успех на территории постсоветских стран.

Юрко Юрченко – Я йду

Юрко Юрченко, ныне фронтмен группы Yurkesh, в 90-е считался настоящим секс-символом. Лирически- романтический хит "Я йду" называют одной из визиток "эпохи", служащей телепортом в прошлое. В настоящее время Юрко Юрченко военнослужащий добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська січ". Кроме оружия под рукой певца всегда гитара, чтобы поднимать собратьям боевой дух.

Аква Віта – А тепер усе інакше

"Аква Вита" считалась самой популярной танцевальной группой конца 90-х. Песня "А тепер усе інакше" стала счастливым билетом для тандема Игоря Балана, основателя группы, и солистки Ирины Филатовой. Группа быстро стала звездами "Территории А", первой принеся в Украину евроденс.

Вхід у змінному взутті – Сірко собака

Исполнители группы "ВУЗВ" стали представителями рэпа и хип-хопа на украинской эстраде. Написанная специально для фестиваля "Червона Рута-95" песня "Сірко" была признана лучшей, получила статус хита и приз как лучший шлягер фестиваля. С приходом 2000-х состав группы постоянно менялся, ребята основывали свои проекты. В частности, Алексей Потапенко (Потап) ушел из "ВУЗВ" в 1997 году, а впоследствии появился дуэт "Потап и Настя".

Фантом 2 – Двоє

"Фантом 2" – группа Романа Матияша и Ольги Гречко, была родом из Ивано-Франковска. Стремительно ворвавшись в чарты того времени, дуэт увлекал слушателей фантастическим звучанием. Видеоклип на песню "Двоє" неоднократно выигрывал в хит-параде "Территория А" и других. Одно время "Фантом 2" собирали стадионы, давали по 20 концертов в месяц.

EL Кравчук – Нічий

Еще один красавец украинской эстрады 90-х годов – EL Кравчук. Очаровывал певец не только своим образом, но и особым голосом. Песня "Нічий" стала настоящим хитом, визитной карточкой EL Кравчука и дала название его дебютному альбому.

Марина Одольська – Твій літак

Марина Одольская родилась в семье актеров, унаследовав музыкальный талант. В 1995 году на фестивале "Червона Рута" певица стала обладательницей Первой Премии. Впоследствии звезда одержала ещё ряд побед на песенных конкурсах разных стран. С "Территорией А" Марина Одольская записала свой хит "Твій літак". В 2004 году певица получила звание Заслуженной артистки Украины.

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