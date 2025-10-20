УкраїнськаУКР
"Вы не украинец, правда? Как вы выучили украинский?" Блогер из Львова оконфузилась вопросом Мирославу Кувалдину

Львовская TikTok-блогер Марьяна Герасименко, которая насобирала аудиторию после уличных опросов о стоимости комфортной жизни, попала в скандал, не узнав лидера группы The ВЙО Мирослава Кувалдина и приняв его за иностранца. Несмотря на казусное видео, девушка все же опубликовала его в своем Instagram.

Инцидент произошел во время вечерней прогулки блогера по центру Львова. Марьяна подошла к мужчине с традиционным вопросом: "Добрый день, а сколько вам нужно средств для комфортного проживания во Львове?"

Получив шутливый ответ "Я не знаю, не пробовал еще комфортно жить во Львове" (вероятно, приехал по делам или на отдых в город), девушка, похоже, сделала вывод о внешности собеседника, и продолжила диалог фразой, вызвавшей возмущение в сети: "Вы не украинец, правда? Как вы выучили украинский?"

На что Мирослав Кувалдин, пытаясь избежать камеры, ответил с иронией: "Меня били очень сильно в детстве. Я шучу, я здесь родился, поэтому я знаю хорошо язык".

Певец, который является лидером легендарной группы The ВЙО и сейчас военнослужащим ВСУ, был явно не рад съемке.

Реакция в сети: "Квинтэссенция эволюции"

Событие быстро получило огласку. Журналист Егор Чечеринда прокомментировал ситуацию, назвав ее "квинтэссенцией эволюции современной высокоразвитой украинской молодежи".

"Вопрос не в том, знает ли современная молодежь 50-летних кумиров своих родителей или не знает. Вопрос в том, хотят ли они знать больше, пытаются ли расширить свои знания... Могла хотя бы предположить своим совершенным молодым умом, что что-то здесь не так, что на видео – не просто рандомный африканец", – возмутился Чечеринда, но одновременно унизил молодежь попыткой самоутвердиться за счет других.

Под видео на странице блогера в Instagram пользователи не подбирали слов:

  • "Не знать Кувалдина..."
  • "Извините, но мне за вас тупо стыдно. И за ваши тупые вопросы".
  • "Советую на YouTube найти клипы The ВЙО... А еще он сейчас военнослужащий".
  • "Девочка, прекращай бегать по улице, иди учиться в школу по второму кругу".

А вот под заметкой Чечеринды мнения разделились. Часть комментаторов защищала блогера, подчеркивая, что певец был популярен еще до ее рождения:

  • "Зачем ей знать в лицо каждого "пенсионера" украинской эстрады?"
  • "Кувалдину 50 лет, а блогеру 20. Она не родилась еще, когда он был популярным".
  • "Ну с легендой явно переборщили... Поэтому неудивительно, что его не знают те, кому сейчас 20".
Другие же осуждали: "Как можно не знать Мирослава Кувалдина? Вот это уровень", подчеркивая, что в эпоху интернета не знать известных фигур – признак нежелания расширять кругозор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мирослав Кувалдин дал прогноз относительно победы Украины в войне. Музыкант признался, что хотя редко употребляет слово "победа", он с самого начала войны чувствовал, что является частью большой, неизбежно победоносной истории.

