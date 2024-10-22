Все участники Детского Евровидения 2024 представили свои песни: кто больше всего понравился еврофанам и какие шансы у Украины

Песенный конкурс Детское Евровидение 2024 близится к началу – шоу состоится 16 ноября в столице Испании Мадриде. Все 17 конкурсантов уже представили свои композиции, с которыми они будут соревноваться за победу.

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Среди всех исполнителей больше всего просмотров на официальном YouTube-канале конкурса сейчас имеет видеоклип испанской представительницы Chloe DelaRosa – 272 тысячи. На второй строчке по популярности расположилась Victoria Nicole из Португалии, видео которой насчитывает 162 тысячи просмотров. Тем временем выступление Артема Котенко из Украины пересмотрели 97 тысяч еврофанов.

Тем временем на сайте Eurovision World, где поклонники конкурса делятся прогнозами по поводу победителей шоу, по результатам опроса пользователей лидирует Португалия. Серебро топа получает Армения, бронзу – Испания. Украина же закрывает пятерку лучших, перед ней расположилась Эстония.

Напомним, 16 ноября на сцене Детского Евровидения 2024 Украину представит 12-летний Артем Котенко из Ахтырки, который исполнит песню "Hear Me Now" (с англ. – "Услышьте меня сейчас"). В конкурсной композиции, написанной на украинском и английском языках, поется, как российские оккупанты уничтожают дома украинцев. Больше о юном конкурсанте – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о скандале с Детским Евровидением 2024 – креативный директор Национального отбора в 2023 году и режиссер-постановщик номера тогдашней представительницы Украины Анастасии Димид, Герман Ненов обвинил организаторов песенного конкурса в плагиате. Подробности – смотрите здесь.

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