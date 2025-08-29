'Время пришло': инсайдеры рассказали о поворотном моменте в отношениях принца Гарри с Чарльзом III, который может положить конец многолетнему конфликту

В многолетней вражде между королем Чарльзом III и принцем Гарри наконец-то может быть поставлена точка. 8 сентября, в третью годовщину смерти Елизаветы II, герцог Сассекский впервые с зимы прошлого года прибудет в Великобританию, где, как ожидается, лично встретится с отцом.

Как сообщили инсайдеры таблоиду The Mirror, теперь оба члена семьи монархов готовы сделать шаг на встречу друг другу. По их словам, впервые за много лет появилось ощущение, что они могут помириться.

"Очевидно, что сейчас обе стороны твердо намерены достичь этого. Никто не делает вид, что все семейные проблемы решены, но начало воссоединения Чарльза и Гарри положено. Впервые за долгое время появилось настоящее ощущение, что примирение вполне реально. Команда принца Гарри и дворец наладили коммуникацию, и есть все основания надеяться, что отец и сын увидятся, когда герцог вернется в Лондон в сентябре. После 20 месяцев разлуки и, учитывая лечение короля, мы считаем, что пришло время сделать этот шаг", – отметил источник.

Информаторы добавили, что встреча отца и сына должна состояться без лишней официальности или показательных жестов. Они спокойно пообщаются с глазу на глаз. Как для Чарльза III, так и принца Гарри главным приоритетом является приватность и обеспечение возможности для дальнейшего диалога. Что касается принца Уильяма, то предложение увидеться с братом было сразу отвергнуто.

Во время поездки в Великобританию рядом с принцем Гарри не будет его жены Меган Маркл. Она останется в Калифорнии вместе с их общими детьми Арчи и Лилибет. Последний раз Чарльз III видел внуков в 2022 году.

Почему в королевской семье разгорелся конфликт

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Свое решение супруги объяснили желанием быть финансово независимыми, а также жить более частной жизнью. Из-за этого Букингемский дворец остановил ведение охраны герцога и герцогини Сассекских на территории Великобритании.

Еще больший раскол в семье произошел, когда принц Гарри с избранницей дали интервью Опре Уинфри, где раскритиковали монархов. Они заявили, что Меган Маркл страдала от расизма и даже имела мысли о самоубийстве. В 2023-м герцог Сассекский выпустил мемуары "Запасной", где снова выставил королевскую семью в негативном свете, более того, назвал королеву Камиллу преступницей.

Путь к примирению

В 2025 году принц Гарри проиграл судебное дело о восстановлении его охраны британскими спецслужбами. После этого он дал резонансное интервью BBC, в котором заявил, что хочет примириться с монархами, а особенно с отцом.

"Он (Чарльз III. – Ред.) не хочет со мной разговаривать из-за этих вопросов безопасности. Я не знаю, сколько времени осталось моему отцу. Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий. Я хотел бы примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать борьбу, жизнь бесценна", – сообщил герцог Сассекский.

В прошлом месяце представители короля и его младшего сына встретились в частном клубе, что находится недалеко от лондонской резиденции монарха Кларенс-хауса. Как отмечали инсайдеры, коммуникация между ними стала ярким сигналом о решимости обеих сторон поставить точку во вражде. Встреча должна была быть тайной, однако информация о ней просочилась на просторы медиа. Представители обеих сторон обвиняли друг друга в этом инциденте.

