Примирение принца Гарри с Чарльзом III обернулось провалом: почему между отцом и сыном снова обострились отношения

После того, как в 2020 году принц Гарри принял решение отказаться от официальных обязанностей и уехать из Великобритании, между ним и другими членами королевской семьи царит довольно напряженная атмосфера. Герцог Сассекский побил горшки с Чарльзом II, однако в последнее время пытается всеми силами наладить отношения с отцом. В прошлом месяце даже состоялась встреча представителей обоих членов семьи монархов, однако ее результатом стал не шаг к примирению, а еще более сильный раскол во взаимоотношениях.

Видео дня

Дело в том, что информация о "переговорах" между помощниками отца и сына, которая должна была оставаться совершенно тайной, проникла на просторы медиа. Теперь представители обеих сторон обвиняют друг друга в этом инциденте, сообщает RadarOnline.

Впервые информация о встрече появилась на сайте издания Daily Mail. Там обнародовали фотографию помощников по коммуникациям принца Гарри и короля Чарльза, которые пили чай на террасе частного клуба. По словам инсайдера, приближенного к принцу Гарри, он был сильно разъярен из-за этой ситуации.

"Он был в ярости. Утечка информации всегда была одним из его главных поводов для недовольства, а тут вдруг эта встреча попала в медиа. Предположение, что это произошло по вине команды Гарри, является абсолютно ложным", – сказал источник.

В то же время королевский писатель Фил Дампир предполагает, что к распространению информации причастен именно герцог Сассекский. По его словам, принц Гарри хочет сформировать образ "того, кто заключает мир". Эти обвинения сильно обострили отношения между сыном и отцом.

Как ранее писал OBOZ.UA, королевский эксперт предположил, как принцесса Диана помирила бы сыновей Уильяма и Гарри после многолетней вражды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!