Российская оперная певица и известная сторонница путинского режима Анна Нетребко откроет сезон Королевской оперы в Лондоне. На эту сцену она вернется впервые за шесть лет.

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Сезон 2025-2026 откроется оперой "Тоска" Джакомо Пуччини, эта постановка станет также началом каденции Якуба Груши в должности музыкального руководителя. Об этом сообщает Associated Press.

Также Нетребко будет петь в четырех спектаклях с 11 по 21 сентября в новой постановке Оливера Мирса, действие которой происходит в современном разрушенном войной Риме. Кроме того, она примет участие в четырех спектаклях постановки "Турандот" Пуччини с 15 по 23 декабря и даст сольный концерт 24 июня 2026 года.

Последний раз Нетребко пела в Королевской опере в апреле 2019 года в опере Верди "Сила судьбы". Запланированные на январь 2022 года выступления в "Набукко" Верди были отменены из-за европейских ограничений на поездки.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Нетребко – это культурная деятельница, которая в 2012 году была доверенным лицом на выборах Путина, в 2014 году приезжала в Донецк и держала флаг "Новороссии". Она была слугой путинского режима и все равно продолжает оставаться на сценах Европы.

Ермак подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы у российских деятелей не было возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад, пока Россия убивает украинцев и похищает наших детей.

"Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас разве что опера в москве. В Украине есть Людмила Монастырская, которая невероятно выполняет "Тоску". И это была бы отличная альтернатива. Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать", – написал он.

В прошлом году стало известно, что Нетребко снова вернется на сцену немецкой оперы после массовых протестов украинцев под зданием Государственной оперы Берлина в сентябре 2023 года. Руководители учреждения культуры оправдывали артистку и утверждали, что она якобы не имеет ничего общего с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Австрии на Евровидении 2025 года певец JJ (Йоганнес Пич) оказался в центре скандала из-за своей симпатии к российской оперной певице Анне Нетребко. Музыкант признался, что вдохновлялся ее творчеством при создании конкурсной песни Wasted Love.

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