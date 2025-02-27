Возмужал и отрастил усы: как сейчас выглядит победитель 'Голоса страны' Роман Сасанчин, который стал отцом в 19 лет. Фото

Роман Сасанчин, 22-летний исполнитель из Тернопольщины, дважды побеждавший в вокальном шоу "Голос країни", заметно изменился за последние годы. Молодой артист не только повзрослел, но и попробовал себя в новом имидже – теперь он носит усы и выглядит более зрелым.

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Еще в 2012 году Сасанчин впервые появился на сцене "Голосу.Діти", однако тогда не смог развернуть ни одного тренерского кресла. Через три года он вернулся, присоединился к команде Тины Кароль и стал победителем. В 2020 году он повторил этот успех, одержав победу уже во взрослой версии шоу. OBOZ.UA решил продемонстрировать, как с тех пор он изменился.

Сейчас Роман развивает не только музыкальную карьеру, но и строит семью. В 19 лет он стал отцом – вместе с женой Иванной воспитывает дочь Элизабет. Несмотря на трудности в отношениях, пара преодолела все испытания и даже обвенчалась в начале 2023 года.

Сегодня Сасанчин с семьей проживает в Киеве, участвует в благотворительных мероприятиях и поддерживает Украину во время войны. Его новый образ и более взрослый вид поклонники восприняли положительно, отмечая, что артист возмужал и стал еще более харизматичным.

Сегодня певец с семьей проживает в Киеве, хотя зимой его жена отправилась за границу с дочерью, участвует в благотворительных мероприятиях и поддерживает Украину во время войны. Его новый образ и более взрослый вид отмечает, что артист возмужал и стал еще более харизматичным.

Ранее OBOZ.UA писал, что маленькая дочь и жена Романа Сасанчина серьезно заболели в Польше. Как отметила женщина, из-за гнойной ангины у дочери в течение нескольких дней держится высокая температура, а никакие медикаменты не помогают улучшить самочувствие.

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