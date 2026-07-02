Во время отдыха в бассейне погиб народный артист Украины: подробности трагического несчастного случая

Народный артист Украины, певец, композитор и основатель этнофестиваля "Мамина печь" Николай Янченко трагически погиб 1 июля в Винницкой области. Артист получил смертельное поражение электрическим током во время отдыха в бассейне возле собственного дома.

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Подробности трагедии сообщил в Facebook государственный служащий Юрий Мельник. По его словам, музыкант перед трагедией только что вернулся с благотворительных концертов и решил освежиться в бассейне, однако это закончилось роковым несчастным случаем.

"Сегодня в поселке Стрижавка под Винницей произошла страшная трагедия... Погиб Народный артист Украины, один из моих лучших друзей – Николай Александрович Янченко", – сообщил Мельник. – Вернувшись с серии благотворительных концертов в поддержку Вооруженных сил Украины, он решил освежиться в бассейне, в котором его ожидала смерть – поражение электрическим током. Смерть наступила мгновенно".

В своем посте он рассказал, что накануне трагедии артист участвовал в благотворительных выступлениях вместе с украинскими исполнителями, в частности с Ириной Федишин и группой "Лисапетный батальон". Вернувшись домой, Янченко решил отдохнуть, однако, по словам Мельника, во время пребывания в бассейне получил смертельное поражение электрическим током.

О смерти Николая Янченко также сообщила солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион. Певица почтила память коллеги и выразила соболезнования его родным.

Когда состоится прощание с Николаем Янченко

Церемония прощания состоится в пятницу, 3 июля.

По словам Мельника, с 9:00 до 11:00 все желающие смогут проститься с Николаем Янченко в "Реквием холле" в Виннице на улице Академика Янгеля.

В 11:00 начнется заупокойный молебен, после чего в 12:00 состоится прощание возле дома, где жил артист.

Народного артиста похоронят в 15:00 на кладбище в его родном селе Канава Винницкого района, как он сам в свое время завещал.

Что известно о Николае Янченко

Николай Янченко родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Винницкой области. После окончания Тульчинского культурно-образовательного училища работал художественным руководителем дома культуры, а впоследствии полностью посвятил себя музыкальному творчеству. Он также был депутатом Винницкого областного совета нескольких созывов и много лет поддерживал культурные проекты региона.

Активную концертную деятельность артист начал в 1993 году. За это время он создал более ста авторских песен. Наибольшую популярность приобрели композиции:

"Перелаз".

"Наливай, кума".

"Карасик".

"Дай Бог".

"Лише у нас на Україні".

"Яблуня Пепінка".

"Ой чого ж ви, мамо, посивіли рано".

В 2007 году Николаю Янченко присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 2016 году указом президента он стал народным артистом Украины. Также музыкант основал этнофестиваль "Мамина печь", который ежегодно проходил в его родном селе Канава.

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