Во Львове 'Шахед' уничтожил квартиру военного и его возлюбленной-известной пианистки, которая сделала особый вклад в развитие украинской культуры

Российский "Шахед" разрушил квартиру военнослужащего-возлюбленного пианистки Марты Кузий, Тараса Ищика, в самом центре Львова 24 марта. По словам деятельницы, в момент попадания дома никого не было, а также удалось избежать жертв среди жителей дома.

Удар пришелся на центральную часть города – район Бернардинского монастыря, который входит в исторический ареал Львова. О последствиях обстрела сначала сообщил в Facebook Тарас Ищик.

"Российские террористы атаковали мою квартиру во дворе Бернардинского монастыря во Львове. Те, кто в ней были, знают, каким душевным это место было. Гной может забрать дом, но не заберет воспоминания и, слава Богу, не забрал жизней. Они не целились в дом или церковь, но целились в сердце Львова", – сообщил он.

В то же время военный добавил, что сейчас имеет временное жилье и базовые условия для жизни.

Пианистка также подтвердила, что квартира ее избранника полностью уничтожена. Она отметила, что все жители дома остались живы, однако жилье восстановлению фактически не подлежит.

"Такая беда постучалась к нам. Невероятно слаженная работа ГСЧС! Спасибо! Все потушили, дальше будем думать, что делать. А сегодня еще донатить на ВСУ!" – написала Кузий.

В InstaStories она добавила: "Это действительно дом моего Тараса. Дома в то время никого не было. Из дома все живы – это главное. Но квартира – все".

По ее словам, часть расходов, вероятно, придется покрывать самостоятельно, несмотря на ожидаемую помощь от государства и города.

Справка. Марта Кузий – пианистка, музыковед, публицист и доцент кафедры культурологии Украинского католического университета. Училась во Львове и Польше, является лауреатом международных фортепианных конкурсов в Европе, в частности в Польше, Франции, Италии и Швейцарии.

После возвращения в Украину в 2019 году она сосредоточилась на развитии культурного образования и популяризации классической музыки. Она также работала во Львовской национальной филармонии, была причастна к культурным проектам государственного уровня и соучредила Львовский детский оркестр.

В 2025 году художница получила награду Украинской школы политических студий за особый вклад в развитие украинской культуры. Ее деятельность охватывает как концертную сцену, так и просветительскую, научную и культурно-дипломатическую работу.

Обстрел 24 марта

Атака на Львов 24 марта стала одной из самых масштабных на город за последнее время. По данным городского головы Андрея Садового, в результате ударов пострадали по меньшей мере 26 человек. Часть из них госпитализировали, другие получили помощь амбулаторно.

Значительным разрушениям подвергся Галицкий район, где повреждены жилые дома (среди них – жилье Ищика), в частности на площади Соборной – памятнике архитектуры национального значения. Также зафиксировано повреждение зданий на улице Степана Бандеры, где часть жителей пришлось временно отселить.

В Сиховском районе один из беспилотников дважды попал в многоэтажку на проспекте Красной Калины. Там повреждены четыре подъезда, 136 квартир и более 1300 окон. В доме временно отсутствуют газ и электроснабжение.

Кроме жилых домов, повреждения получил ансамбль Бернардинского монастыря – объект, входящий в список культурных ценностей под усиленной международной защитой.

