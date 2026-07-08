Внучка бывшего премьер-министра Польши, предсказывающего победу России, влюбилась в украинца и получила "бумеранг" за позицию деда

Внучка бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера, который неоднократно делал пророссийские заявления и предсказывал поражение Украины в войне, Моника Миллер рассказала о трудностях, с которыми сталкивается ее возлюбленный-украинец в Польше. По словам модели и блогера, из-за предвзятого отношения к украинцам ее партнер даже боится выходить на улицу, а его акцент стал препятствием для трудоустройства.

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Об этом Моника Миллер рассказала в интервью польской журналистке. Она призналась, что ее парень, музыкант и диджей Павел Москаленко, работающий в Варшаве, так и не смог адаптироваться к жизни в Польше.

По словам внучки экс-премьера, украинец регулярно сталкивается с неприязнью и оскорблениями.

"Он совсем не прижился в Польше. Честно говоря, иногда он боится выходить на улицу. Он сталкивается здесь с расизмом со стороны поляков. Он очень хотел бы уехать, но ради меня просто не может", — сказала Моника.

Она также отметила, что её возлюбленный рассказывает о друзьях, которые уезжают из Польши из-за ухудшения обстановки и закрывают свой бизнес.

По словам Моники, проблемы возникают даже при поиске работы. Хотя Павел Москаленко владеет польским языком, работодатели и собеседники обращают внимание на его украинский акцент.

"У него больше проблем с поиском работы, больше проблем с общением в целом, потому что даже если он и умеет говорить по-польски, то некоторые просто говорят ему, что у него акцент, поэтому с ним разговаривать не будут", – добавила она.

Также блогер рассказала, что неприятные высказывания в адрес украинцев звучат даже тогда, когда они находятся вместе.

"Даже когда я с ним, многие люди говорят что-то неприятное об Украине и украинцах. Меня это огорчает, но я уже немного привыкла. А он очень чувствителен ко всему этому", – поделилась Моника.

Девушка фактически столкнулась с последствиями риторики, которую годами распространял ее дед – бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Политик, возглавлявший польское правительство в 2001–2004 годах, в последние годы выступал с украинофобскими заявлениями. Он распространял кремлевские нарративы о войне, обвинял украинские власти в "бандеровском курсе", а в июне 2026 года заявил, что Украина якобы проигрывает России и что после этого произойдет смена политического руководства страны.

Ранее Миллер также предлагал Польше контролировать украинских мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом, а также рекомендовал польскому бизнесу не инвестировать в украинскую экономику, называя такие вложения "огромным риском".

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